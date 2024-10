शनिवारवाडा ज्या ठिकाणी उभा आहे, ती जागा 'या' पाटलांची होती

भूमिपूजन दरम्यान, झांबरे पाटलांकडून जागा विकत घेतल्यानंतर १७३० मध्ये शनिवारवाडा बांधण्यासाठी भूमिपूजन करण्यात आले. (Shaniwar Wada Built on Land Purchased from Zambre Patil by Bajirao Peshwa)

Shaniwar Wada Built on Land Purchased from Zambre Patil by Bajirao Peshwa | Sakal