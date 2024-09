शरद पवारांचा दाढीवाला लूक पाहिलाय? फोटो पाहून झाले भावूक

शरद पवार तब्बल पाच दशकापूर्वी पुण्यात झालेल्या कार्यक्रमाचे छायाचित्र हाती पडताच ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्या चेहऱ्यावर आनंदाच्या भावना उमटल्या.

Sharad Pawar got emotional after seeing the picture from 5 decades ago | esakal