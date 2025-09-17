शारदीय नवरात्र 2025 महाअष्टमी व महानवमी कधी आहे?

Aarti Badade
या वर्षी शारदीय नवरात्र २२ सप्टेंबरपासून सुरू होत आहे.
या नवरात्रात देवीच्या नऊ रूपांची भक्तिभावाने पूजा केली जाते.
प्रतिपदा तिथी: २२ सप्टेंबर पहाटे १:२३ ते २३ सप्टेंबर पहाटे २:५५.
अष्टमी तिथी: २९ सप्टेंबर दुपारी ४:३१ ते ३० सप्टेंबर संध्याकाळी ६:०६.
या वर्षी महाअष्टमी ३० सप्टेंबर रोजी साजरी केली जाईल.
महानवमी: ३० सप्टेंबर संध्याकाळी ६:०६ पासून १ ऑक्टोबर संध्याकाळी ७:०१ पर्यंत.
अष्टमी किंवा नवमीला कन्या पूजन करण्याला विशेष महत्त्व आहे.
यामुळे पूजा फलदायी मानली जाते.
