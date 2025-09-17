शारदीय नवरात्र 2025 महाअष्टमी व महानवमी कधी आहे?

Aarti Badade

शारदीय नवरात्र २०२५

या वर्षी शारदीय नवरात्र २२ सप्टेंबरपासून सुरू होत आहे.

देवीची पूजा

या नवरात्रात देवीच्या नऊ रूपांची भक्तिभावाने पूजा केली जाते.

नवरात्र सुरू होण्याची वेळ

प्रतिपदा तिथी: २२ सप्टेंबर पहाटे १:२३ ते २३ सप्टेंबर पहाटे २:५५.

दुर्गाष्टमी २०२५

अष्टमी तिथी: २९ सप्टेंबर दुपारी ४:३१ ते ३० सप्टेंबर संध्याकाळी ६:०६.

महादुर्गा अष्टमी

या वर्षी महाअष्टमी ३० सप्टेंबर रोजी साजरी केली जाईल.

महानवमी २०२५

महानवमी: ३० सप्टेंबर संध्याकाळी ६:०६ पासून १ ऑक्टोबर संध्याकाळी ७:०१ पर्यंत.

कन्या पूजन

अष्टमी किंवा नवमीला कन्या पूजन करण्याला विशेष महत्त्व आहे.
यामुळे पूजा फलदायी मानली जाते.

देवीच्या उपासनेत रंगांचे महत्त्व तुम्हाला ठाऊक आहे का?

