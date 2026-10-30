शेकरू दिसणं शुभ असतं की अशुभ?

Vinod Dengale
भीमाशंकरच्या जंगलात दिसणारा महाराष्ट्राचा राज्यप्राणी शेकरू अनेकांचं लक्ष वेधून घेतो.
Shkaru in Bhimashankar Forest
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पण शेकरू दिसणं शुभ मानलं जातं का? यामागे काही वैज्ञानिक कारण आहे का?
Myths vs Scientific Facts
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शेकरू दिसल्याने नशीब बदलतं किंवा काही शुभ-अशुभ घडतं, याचा कोणताही वैज्ञानिक पुरावा नाही.
Shekaru Life
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शुभ असणं किंवा नसण ही एखाद्या व्यक्तीची किंवा स्थानिक समुदायाची श्रद्धा असू शकते.
शेकरु हा प्रामुख्याने झाडांवर राहणारा, दिवसा सक्रिय असणारा आणि लाजाळू स्वभावाचा प्राणी आहे.
Shekaru Forest
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तो झाडांच्या उंच फांद्यांमध्ये राहतो आणि दाट पानांमध्ये सहज लपून बसतो. त्यामुळे जंगलात फिरताना तो सर्वांनाच दिसत नाही.
Shkearu Bhimashankar
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शुभ-अशुभाचा संबंध हा श्रद्धेचा विषय आहे. पण जंगलात शेकरू दिसणं ही निसर्गप्रेमींसाठी नक्कीच आनंदाची गोष्ट आहे.
Shekaru
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Interesting Facts About Shekaru
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