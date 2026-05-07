जगभर गाजतोय शिवरायांच्या किल्ल्यांचा दरारा! ‘या’ 12 गडांना मिळालाय जागतिक वारशाचा मान

Aarti Badade
छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या लष्करी स्थापत्यशास्त्राचा गौरव करत युनेस्कोने (UNESCO) स्वराज्याच्या १२ किल्ल्यांना जागतिक वारसा स्थळांचा दर्जा दिला आहे.
शिवरायांचे जन्मस्थान 'शिवनेरी' आणि स्वराज्याची पहिली राजधानी, जिथे महाराजांनी सर्वाधिक काळ वास्तव्य केले तो 'राजगड' या यादीत अग्रस्थानी आहेत.
सुरतेची लूट सुरक्षित ठेवणारा भक्कम 'लोहगड' आणि सिद्दी जोहरच्या ऐतिहासिक वेढ्यासाठी प्रसिद्ध असलेला 'पन्हाळा' महाराष्ट्राची शान वाढवतात.
सह्याद्रीतील सर्वात उंच 'साल्हेर' किल्ला आणि दक्षिण दिग्विजयाचे प्रतीक असलेला तामिळनाडूतील 'जिंजी' किल्ला स्वराज्याच्या विस्ताराची साक्ष देतात.
शिवरायांनी समुद्रात उभारलेले अद्भूत स्थापत्य 'सिंधुदुर्ग' आणि कान्होजी आंग्रे यांच्या शौर्याने पावन झालेला 'विजयदुर्ग' हे जागतिक आश्चर्य आहेत.
कोकण किनारपट्टीवरील भक्कम 'सुवर्णदुर्ग' आणि सिद्दी-इंग्रजांना समुद्रातच रोखण्यासाठी बांधलेला 'खांदेरी' जलदुर्ग स्थापत्याचा उत्तम नमुना आहेत.
(टीप: या यादीत रायगड आणि प्रतापगड यांचाही समावेश आहे.) स्वराज्याचे शक्तिस्थळ आणि महाराजांच्या राज्याभिषेकाचा साक्षीदार असलेला 'रायगड' हा वारशाचा मुकुटमणी आहे.
हा केवळ दगड-मातीचा वारसा नाही, तर ही स्वराज्याची जिवंत संपत्ती आहे; जागतिक स्तरावर या इतिहासाचे जतन करणे आपले कर्तव्य आहे!
