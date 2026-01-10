Horoscope 10 January 2026: 'या' राशीच्या लोकांचे आरोग्य उत्तम राहील

सकाळ वृत्तसेवा

मेष :

काहींचा मनोरंजनाकडे कल राहील. हितशत्रुंवर मात कराल.

वृषभ :

संततीचे प्रश्‍न मार्गी लागतील. काहींचे वैचारिक परिवर्तन होईल.

मिथुन :

मन आनंदी व आशावादी राहील. आरोग्य उत्तम राहील.

कर्क :

एखादी महत्त्वाची जबाबदारी येवून पडेल. नातेवाईकांचे सहकार्य लाभेल.

सिंह :

जुनी येणी वसूल होतील. व्यवसायात वाढ होईल.

कन्या :

आपल्या मतांविषयी आग्रही रहाल. नवी दिशा व नवा मार्ग सापडेल.

तुळ :

काहींचा आध्यात्माकडे कल राहील. खर्चाचे प्रमाण वाढेल.

वृश्‍चिक :

अनेकांचे सहकार्य लाभेल. हाती घेतलेल्या कामात सुयश लाभेल.

धनु :

तुमच्या कार्यक्षेत्रात मानसन्मान व प्रतिष्ठा लाभेल. वरिष्ठांचे सहकार्य लाभेल.

मकर :

काहींना तीर्थयात्रेचे योग येतील. आत्मविश्‍वास वाढेल.

कुंभ :

कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको. वादविवाद टाळावेत.

मीन :

तुमच्या कार्यक्षेत्रात सुसंधी लाभेल. व्यवसायाची उलाढाल वाढेल.