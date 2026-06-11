मळलेलं पीठ फ्रीजमध्ये ठेवावं की नाही? जाणून घ्या

Saisimran Ghashi

जेवणात चपाती

चपाती हा आपल्या रोजच्या जेवनातला महत्वाचा पदार्थ आहे

chapati benefits

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मळलेले पीठ

कधीकधी आपण मळलेले चपातीचे पीठ जास्त झाले तर फ्रीजमध्ये ठेवतो

kneaded dough

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फ्रीजमध्ये ठेवावे की नाही?

पण हे पीठ फ्रीजमध्ये ठेवणे आरोग्याच्या दृष्टीने बरोबर आहे की नाही जाणून घ्या

Chemical Changes in Refrigerated Dough

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जिवाणूंची वाढ

थंड हवेमुळे पिठात डोळ्यांना न दिसणारी बुरशी तयार होते.

Growth of Bacteria and Mold

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आरोग्याचा धोका

फ्रीजमधील शिळे पीठ खाल्ल्याने पोटात गॅस आणि अपचन होते.

Health Risk

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आयुर्वेदाचा नियम

आयुर्वेदानुसार शिळे पीठ शरीरासाठी आणि मनासाठी हानिकारक असते.

Ayurvedic Principle

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महत्त्वाचा सल्ला

आरोग्य टिकवण्यासाठी फ्रीजमधील पीठ टाळा आणि नेहमी ताजेच वापरा.

Important Advice

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पोषक तत्त्वे कमी

ओल्या पिठात रासायनिक बदल होऊन त्यातील ताकद नष्ट होते.

Loss of Nutrients

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महिनाभर बिना तेलाची चपाती खाल्ल्यास शरीरात होतात 'हे' 10 चमत्कारिक बदल

Five amazing body changes after eating oil-free chapati for one month

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