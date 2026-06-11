मळलेलं पीठ फ्रीजमध्ये ठेवावं की नाही? जाणून घ्या

Saisimran Ghashi
चपाती हा आपल्या रोजच्या जेवनातला महत्वाचा पदार्थ आहे
chapati benefits
esakal
कधीकधी आपण मळलेले चपातीचे पीठ जास्त झाले तर फ्रीजमध्ये ठेवतो
kneaded dough
esakal
पण हे पीठ फ्रीजमध्ये ठेवणे आरोग्याच्या दृष्टीने बरोबर आहे की नाही जाणून घ्या
Chemical Changes in Refrigerated Dough
esakal
थंड हवेमुळे पिठात डोळ्यांना न दिसणारी बुरशी तयार होते.
Growth of Bacteria and Mold
esakal
फ्रीजमधील शिळे पीठ खाल्ल्याने पोटात गॅस आणि अपचन होते.
Health Risk
esakal
आयुर्वेदानुसार शिळे पीठ शरीरासाठी आणि मनासाठी हानिकारक असते.
Ayurvedic Principle
esakal
आरोग्य टिकवण्यासाठी फ्रीजमधील पीठ टाळा आणि नेहमी ताजेच वापरा.
Important Advice
esakal
ओल्या पिठात रासायनिक बदल होऊन त्यातील ताकद नष्ट होते.
Loss of Nutrients
esakal
Five amazing body changes after eating oil-free chapati for one month
esakal