कोल्ड ड्रिंकमध्ये अल्कोहोल मिसळून प्यावे का? जाणून घ्या तज्ञांचं मत...

Vrushal Karmarkar

अल्कोहोल

बरेच लोक अल्कोहोलमध्ये पाणी मिसळून पितात. तर काही जण थंड पेयांसोबत अल्कोहोल पिणे पसंत करतात. आजकाल अल्कोहोल आणि थंड पेयांचे मिश्रण सर्वाधिक प्रमाणात दिसून येत आहे.

आरोग्य तज्ञ

विशेषतः पार्ट्यांमध्ये किंवा सामाजिक कार्यक्रमांमध्ये, चव वाढवण्याचा एक मार्ग म्हणून लोक याकडे पाहतात. आरोग्य तज्ञांच्या मते, ही सवय आरोग्यासाठी खूप हानिकारक ठरू शकते.

मिश्रण

अल्कोहोल आणि थंड पेयांचे मिश्रण शरीरावर वेगवेगळ्या प्रकारे परिणाम करते. ज्यामुळे अनेक समस्यांचा धोका वाढतो. अल्कोहोल स्वतःच हानिकारक आहे.

नुकसान

जेव्हा ते थंड पेयांमध्ये मिसळले जाते, तेव्हा त्याचे नुकसान दुप्पट होते. दारूमध्ये अल्कोहोल असते, जे यकृतासाठी अत्यंत धोकादायक आहे.

परिणाम

अल्कोहोलच्या सेवनाने हृदयालाही नुकसान पोहोचते आणि शरीरातील सर्व अवयवांवर विपरीत परिणाम होतो. लोकांनी अल्कोहोल पूर्णपणे टाळावे.

कार्बन डायऑक्साइड

शीतपेयांमध्ये मिसळल्याने अल्कोहोलचे हानिकारक परिणाम वाढतात. शीतपेयांमध्ये साखर आणि कार्बन डायऑक्साइडचे प्रमाण जास्त असते.

अतिमद्यपानाचा धोका

अल्कोहोलमध्ये मिसळल्यावर शरीरावर अल्कोहोलचा परिणाम अधिक वेगाने होतो. व्यक्तीला लवकर नशा चढते. त्याला आपल्या मर्यादेचा अचूक अंदाज येत नाही. यामुळे अतिमद्यपानाचा धोका वाढतो.

ताण

शीतपेये आणि अल्कोहोल एकत्र घेतल्याने यकृतावर अतिरिक्त ताण येतो. यकृत अल्कोहोलवर प्रक्रिया करते. जेव्हा त्यात अधिक साखर आणि रसायने मिसळतात, तेव्हा त्याचे काम अधिक कठीण होते.

पातळी

दीर्घकाळ असे केल्याने यकृताच्या कार्यावर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो आणि फॅटी लिव्हरसारख्या समस्या उद्भवू शकतात. शिवाय, या मिश्रणामुळे शरीरातील पाण्याची पातळी कमी होऊ शकते.

अशक्तपणा

अल्कोहोलमुळे आधीच शरीरातील पाण्याची पातळी कमी होते. शीतपेयांमधील कॅफीन व साखर हा परिणाम अधिक वाढवू शकतात. यामुळे डोकेदुखी, थकवा आणि अशक्तपणा येऊ शकतो.

प्रमाण

तज्ञांच्या मते, या मिश्रणाचा हृदयाच्या आरोग्यावरही नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. शीतपेयांमधील साखरेचे उच्च प्रमाण आणि अल्कोहोल या दोन्हींचा हृदयाचे ठोके आणि रक्तदाबावर परिणाम होऊ शकतो.

धोका

त्यांचे नियमित सेवन केल्याने हृदयरोगाचा धोका वाढू शकतो. डॉक्टरांचे स्पष्ट मत आहे की शीतपेयांमध्ये अल्कोहोल मिसळणे आरोग्यासाठी असुरक्षित आहे.

आरोग्य

जरी कोणी अल्कोहोलचे सेवन केले तरी, त्यांनी ते टाळावे. अल्कोहोल आरोग्यासाठी धोकादायक असून ते टाळले पाहिजे.

