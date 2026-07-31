मधुमेहींनी कडू पदार्थ खावे का? जाणून घ्या तज्ज्ञांचे मत

Aarti Badade
मधुमेहींच्या आहारात कारले, मेथी दाणे आणि कडुलिंबाची पाने यांसारख्या कडू पदार्थांचा मर्यादित समावेश केल्यास रक्तातील साखर नियंत्रणात ठेवण्यास मदत होऊ शकते.
Bitter Foods Really Help Control Blood Sugar
sakal
कारल्यामध्ये नैसर्गिक घटक आढळतात, जे रक्तातील ग्लुकोजची पातळी संतुलित ठेवण्यास मदत करू शकतात.
Bitter Foods Really Help Control Blood Sugar
Sakal
कडू पदार्थांमध्ये फायबर, व्हिटॅमिन A, व्हिटॅमिन C आणि अनेक महत्त्वाची खनिजे असतात, जी एकूण आरोग्यासाठी लाभदायक ठरतात.
Bitter Foods Really Help Control Blood Sugar
Sakal
कडू पदार्थ पचनक्रिया सुधारण्यास मदत करतात. तसेच शरीरातील अतिरिक्त चरबी वाढण्याचा धोका कमी करण्यासही सहाय्यक ठरू शकतात.
Bitter Foods Really Help Control Blood Sugar
Sakal
कडू पदार्थ आरोग्यदायी असले तरी त्यांचे अतिसेवन टाळावे. संतुलित आहाराचा भाग म्हणूनच त्यांचा वापर करावा.
Bitter Foods Really Help Control Blood Sugar
Sakal
मधुमेहासाठी इन्सुलिन किंवा इतर औषधे घेत असाल, तर कडू पदार्थांचे प्रमाण वाढवण्यापूर्वी डॉक्टर किंवा आहारतज्ज्ञांचा सल्ला घ्या.
Bitter Foods Really Help Control Blood Sugar
Sakal
ही माहिती सामान्य आरोग्यविषयक माहितीसाठी आहे. मधुमेहाशी संबंधित आहारात कोणताही मोठा बदल करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.
Bitter Foods Really Help Control Blood Sugar
Sakal
Health Benefits of Eating Mushrooms
Sakal