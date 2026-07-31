मधुमेहींनी कडू पदार्थ खावे का? जाणून घ्या तज्ज्ञांचे मत

Aarti Badade

कडू पदार्थ फायदेशीर का?

मधुमेहींच्या आहारात कारले, मेथी दाणे आणि कडुलिंबाची पाने यांसारख्या कडू पदार्थांचा मर्यादित समावेश केल्यास रक्तातील साखर नियंत्रणात ठेवण्यास मदत होऊ शकते.

Bitter Foods Really Help Control Blood Sugar

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sakal

रक्तातील साखर नियंत्रण

कारल्यामध्ये नैसर्गिक घटक आढळतात, जे रक्तातील ग्लुकोजची पातळी संतुलित ठेवण्यास मदत करू शकतात.

Bitter Foods Really Help Control Blood Sugar

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Sakal

पोषक घटकांचा खजिना

कडू पदार्थांमध्ये फायबर, व्हिटॅमिन A, व्हिटॅमिन C आणि अनेक महत्त्वाची खनिजे असतात, जी एकूण आरोग्यासाठी लाभदायक ठरतात.

Bitter Foods Really Help Control Blood Sugar

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Sakal

पचनक्रिया सुधारते

कडू पदार्थ पचनक्रिया सुधारण्यास मदत करतात. तसेच शरीरातील अतिरिक्त चरबी वाढण्याचा धोका कमी करण्यासही सहाय्यक ठरू शकतात.

Bitter Foods Really Help Control Blood Sugar

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Sakal

किती प्रमाणात खावे?

कडू पदार्थ आरोग्यदायी असले तरी त्यांचे अतिसेवन टाळावे. संतुलित आहाराचा भाग म्हणूनच त्यांचा वापर करावा.

Bitter Foods Really Help Control Blood Sugar

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Sakal

औषधे घेत असाल तर...

मधुमेहासाठी इन्सुलिन किंवा इतर औषधे घेत असाल, तर कडू पदार्थांचे प्रमाण वाढवण्यापूर्वी डॉक्टर किंवा आहारतज्ज्ञांचा सल्ला घ्या.

Bitter Foods Really Help Control Blood Sugar

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Sakal

सल्ला

ही माहिती सामान्य आरोग्यविषयक माहितीसाठी आहे. मधुमेहाशी संबंधित आहारात कोणताही मोठा बदल करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.

Bitter Foods Really Help Control Blood Sugar

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Sakal

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Sakal

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