हिवाळ्यात अंघोळ करावी की नाही?

Aarti Badade
हिवाळ्यात पाणी अंगावर घेताना अनेकांना नकोसे वाटते, पण रोज अंघोळ करण्याचे काही वैज्ञानिक आणि आरोग्यदायी फायदे आहेत.
हार्वर्ड मेडिकल स्कूलनुसार, शरीराचा वास नियंत्रित करण्यासाठी आणि सकाळी मेंदूला जागृत करण्यासाठी अंघोळ करणे अत्यंत प्रभावी ठरते.
भारतात हिवाळ्यात वायू प्रदूषणाची पातळी वाढते, अशा वेळी त्वचेवर जमा झालेली घाण काढण्यासाठी दररोज अंघोळ करणे आवश्यक आहे.
कोमट पाण्याने अंघोळ केल्यामुळे दिवसाभराचा थकवा आणि तणाव कमी होतो, ज्यामुळे रात्री शांत झोप लागण्यास मदत मिळते.
उबदार पाण्याचा शरीरावर होणारा 'हायपरथर्मिक' प्रभाव रक्तभिसरण सुधारतो आणि तुमच्या हृदयाच्या आरोग्यासाठी फायदेशीर ठरतो.
एका संशोधनानुसार, दररोज अंघोळ करणाऱ्यांमध्ये शरीराचे वजन, बीएमआय आणि पोटाचा घेर कमी झाल्याचे दिसून आले आहे.
हिवाळ्यात ५ ते १० मिनिटे अंघोळ करणे पुरेसे आहे; त्यापेक्षा जास्त वेळ अंघोळ केल्याने त्वचेच्या समस्या उद्भवू शकतात.
अति उष्ण पाणी तुमच्या त्वचेला इजा पोहचवून ती कोरडी बनवू शकते, त्यामुळे नेहमी कोमट पाण्याचा वापर करावा.
