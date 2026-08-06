Radha Krishna Photo Vastu : घरात राधा-कृष्णाची मूर्ती किंवा फोटो ठेवावेत का? जाणून घ्या महत्त्वाच्या गोष्टी

Sandeep Shirguppe
राधा-कृष्ण हे प्रेम, भक्ती आणि सौहार्दाचे प्रतीक मानले जातात. त्यामुळे अनेक जण घरात त्यांची मूर्ती किंवा फोटो ठेवतात.
Radha Krishna Photo Vastu
esakal
धार्मिक श्रद्धेनुसार राधा-कृष्णाची प्रतिमा घरात सकारात्मक ऊर्जा आणि प्रसन्न वातावरण निर्माण करण्यास मदत करते.
Radha Krishna Photo Vastu
esakal
घरात प्रेम, आपुलकी आणि परस्पर समज वाढावी, यासाठी अनेक कुटुंबे राधा-कृष्णाची पूजा करतात.
Radha Krishna Photo Vastu
esakal
वैवाहिक जीवनात सौहार्द आणि नातेसंबंध दृढ राहावेत, अशी श्रद्धा असल्याने नवविवाहितही राधा-कृष्णाची प्रतिमा ठेवतात.
Radha Krishna Photo Vastu
esakal
मूर्ती किंवा फोटो शक्यतो स्वच्छ आणि शांत ठिकाणी, देवघरात ठेवणे योग्य मानले जाते.
Radha Krishna Photo Vastu
esakal
वास्तुशास्त्रानुसार देवघर ईशान्य दिशेला असल्यास ते शुभ मानले जाते. मात्र ही धार्मिक श्रद्धा आहे.
Radha Krishna Photo Vastu
esakal
तुटलेली मूर्ती किंवा फाटलेला फोटो घरात ठेवणे टाळावे, अशी पारंपरिक मान्यता आहे.
Radha Krishna Photo Vastu
esakal
राधा-कृष्णाची मूर्ती किंवा फोटो ठेवणे हा वैयक्तिक श्रद्धेचा विषय आहे. धार्मिक परंपरा पाळताना स्वच्छता, आदर आणि भक्तीभाव महत्त्वाचा मानला जातो.
Radha Krishna Photo Vastu
esakal