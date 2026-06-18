सिंगल माल्ट, प्युअर माल्ट की ब्लेंडेड... मद्याच्या बाटलीवरील 'या' शब्दांचा नेमका अर्थ काय?

Vrushal Karmarkar

दारू खरेदी

भारतात केवळ बाटलीवरील ब्रँडच्या नावावरून दारू खरेदी करण्याचा काळ आता केव्हाच संपला आहे. आजची नवीन पिढी सुशिक्षित आणि बुद्धिमान आहे.

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जागरूक

आपल्या ग्लासमधील पेयाच्या उगमाबद्दल आणि इतिहासाबद्दल खूप जागरूक आहे. यामुळेच प्रीमियम दारूची मागणी झपाट्याने वाढत आहे.

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संज्ञा

आजही व्हिस्कीच्या बाटल्यांवरील 'सिंगल माल्ट', 'प्युअर माल्ट' आणि 'ब्लेंडेड व्हिस्की' या तीन संज्ञांबद्दल लोकांमध्ये संभ्रम आहे.

Whisky Difference

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गैरसमज

व्हिस्कीबद्दलचा सर्वात मोठा गैरसमज हा आहे की सिंगल माल्ट म्हणजे एकाच लाकडी ड्रम किंवा बॅरलमध्ये मुरवलेले अल्कोहोल, पण वैज्ञानिक आणि व्यावहारिक दृष्ट्या, हे अजिबात खरे नाही.

Whisky Difference

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सिंगल माल्ट व्हिस्की

सिंगल माल्ट व्हिस्की १००% माल्ट केलेल्या बार्लीचा वापर करून बनवली जाते. येथे "सिंगल" या शब्दाचा साधा अर्थ असा आहे की, हे सर्व अल्कोहोल एकाच डिस्टिलरीमध्ये तयार केले जाते.

Whisky Difference

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अद्वितीय चव

ते पारंपरिक तांब्याच्या भांड्यात उकळले जाते आणि ड्रममध्ये तीन वर्षे मुरवले जाते. सिंगल माल्ट व्हिस्की तिच्या तीव्र, ठळक आणि अद्वितीय चवीसाठी जगभरात ओळखली जाते.

Whisky Difference

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स्वस्त मद्य

ती विदेशी फ्लेवर्स किंवा स्वस्त मद्यासोबत मिसळता येत नाही. भारतात, उष्ण हवामानामुळे व्हिस्कीची लाकडी ड्रमसोबत होणारी रासायनिक अभिक्रिया अधिक वेगाने होते.

Whisky Difference

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मागणी

यामुळे सिंगल माल्ट व्हिस्कीला उष्णकटिबंधीय फळांचा वैशिष्ट्यपूर्ण स्वाद आणि माल्टचा गडद स्वाद मिळतो, ज्याला आता परदेशातही मागणी आहे.

Whisky Difference

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ब्लेंडेड माल्ट

स्पिरिट्सच्या जगात प्युअर माल्ट व्हिस्कीला ब्लेंडेड माल्ट म्हणूनही ओळखले जाते. ज्यांना माल्ट व्हिस्कीची अस्सल, दमदार चव हवी असते, पण त्याचबरोबर संतुलित चवीचीही अपेक्षा असते.

Whisky Difference

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तांत्रिक बदल

त्यांच्यासाठी ही श्रेणी आदर्श आहे. सिंगल माल्टप्रमाणेच, ही पूर्णपणे अंकुरलेल्या बार्लीपासून बनवली जाते. तांब्याच्या भांड्यात तीन वर्षे मुरवली जाते. परंतु तिच्या उत्पादन प्रक्रियेत एक छोटासा तांत्रिक बदल असतो.

Whisky Difference

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ESakal

प्युअर माल्ट

प्युअर माल्ट आणि सिंगल माल्ट यांच्यातील एकमेव फरक हा आहे की, प्युअर माल्ट दोन किंवा अधिक वेगवेगळ्या कारखान्यांमध्ये तयार केलेले माल्ट एका विशिष्ट प्रमाणात मिसळून बनवला जातो.

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तज्ज्ञ डिस्टिलर्स

वेगवेगळ्या प्रदेशांतील व्हिस्की मिसळल्यामुळे, तज्ज्ञ डिस्टिलर्सना एक अशी अद्वितीय चव तयार करता येते, जी प्रत्येक वेळी मुलायम आणि एकसारखी लागते. त्यामुळे, सर्व ऋतूंमध्ये त्याची चव सारखीच लागते.

Whisky Difference

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ब्लेंडेड व्हिस्की

ब्लेंडेड व्हिस्की हा जगभरात विकला जाणारा आणि पार्ट्यांमध्ये कॉकटेलसाठी वापरला जाणारा सर्वात लोकप्रिय प्रकार आहे. बाजारात याचा सर्वात मोठा ग्राहकवर्ग आहे.

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चवींची नक्कल

या व्हिस्कीचा मुख्य उद्देश एखाद्या विशिष्ट प्रदेशाच्या पारंपरिक चवींची नक्कल करणे हा नसून सर्वसामान्य ग्राहकाला अत्यंत परवडणाऱ्या किमतीत एक साधी, हलकी आणि मुलायम चव देणे हा आहे.

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ब्लेंडेड व्हिस्की

ब्लेंडेड व्हिस्की तयार करण्यासाठी, एक मास्टर ब्लेंडर सिंगल माल्ट आणि ग्रेन व्हिस्की एकत्र करतो. ग्रेन व्हिस्की म्हणजे मका, गहू किंवा राई यांसारख्या वेगवेगळ्या धान्यांपासून बनवलेले मद्य.

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डिस्टिल

हे सतत कार्यरत असलेल्या भट्ट्यांमध्ये डिस्टिल केले जाते. त्यानंतर तज्ञ अनेक जुन्या मद्यांना एकत्र मिसळून त्याचा जडपणा आणि तिखटपणा लक्षणीयरीत्या कमी करतात.

Whisky Difference

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