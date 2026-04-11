उन्हाळ्यात सापांना आकर्षित करतात घरातल्या 'या' 3 वस्तू..आजच करा दूर, नाहीतर जीवावर बेतेल

Saisimran Ghashi

कडक उन्हात साप

उन्हाळ्यात कडक उन्हापासून वाचण्यासाठी साप थंड जागेच्या शोधात तुमच्या घरात येऊ शकतात.

सापाला आकर्षण

या काही गोष्टी नाग आणि सापाला आकर्षित करण्यास कारणीभूत ठरतात

घराबाहेरच्या वस्तू

त्यामुळे आजच त्यावर उपाय करा आणि या वस्तू घराबाहेरून दूर करा

कचऱ्याचे ढीग आणि अडगळ

घरातील जुन्या वस्तू, पुठ्ठा किंवा अडगळीच्या जागी साप लपायला आवडते, कारण तिथे त्यांना सुरक्षित आणि थंड वाटते.

पाण्याचे साठे

उन्हाळ्यात तहानेमुळे साप ओलावा असलेल्या ठिकाणी धाव घेतात; त्यामुळे बाथरुममधील गळके नळ किंवा कुंडीतील साचलेले पाणी त्यांना आकर्षित करते.

उंदीर आणि बेडूक

जर तुमच्या घरात उंदीर असतील, तर त्यांच्या वासामुळे साप शिकारीसाठी घराकडे वळतात.

दाट झाडेझुडपे

घराच्या अगदी खिडकीला लागून असलेल्या फांद्या किंवा दाट शोभेची झाडे सापांना घरात शिरण्यासाठी नैसर्गिक शिडीसारखी मदत करतात.

अन्नपदार्थांचे अवशेष

सांडलेले अन्न उंदरांना बोलावते आणि उंदीर सापांना, ही साखळी लक्षात घेऊन स्वच्छता राखणे गरजेचे आहे.

घरातील भगदाड

भिंतींमधील लहान छिद्रे किंवा भेगा सापांसाठी एंट्री पॉईंट ठरतात, त्या वेळीच मुजवून घ्या.

