आत्म्याला वजन असतं का? काय सांगतं संशोधन?

शाश्वत नुसार आत्मा सनातन धर्मानुसार आत्मा अमर आहे, तो कधीही मरत नाही. तो फक्त एका शरीरातून दुसऱ्या शरीरात बदलतो.

