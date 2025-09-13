तरुण आणि सुंदर दिसण्यासाठी फोलो करा 'हे' आयुर्वेदिक नियम!

Aarti Badade
ब्रह्ममुहूर्त म्हणजे सूर्योदयापूर्वी उठल्याने शरीर आणि मन ताजेतवाने राहते.
तिलाचं किंवा नारळाचं तेल अंगाला लावून स्नान केल्याने त्वचा चमकदार राहते.
ताजं, शिजवलेलं, ऋतूनुसार आणि स्थानिक अन्न शरीरासाठी सर्वोत्तम.
दररोज योगासने आणि प्राणायाम केल्याने शरीर तंदुरुस्त व चेहरा तेजस्वी राहतो.
रात्री ६-८ तासांची शांत झोप शरीराच्या पुनर्बांधणीसाठी अत्यावश्यक आहे.
तणाव शरीरावर थेट परिणाम करतो – ध्यान, निसर्गसंपर्क आणि हसणे याने मदत होते.
आयुर्वेदात ऋतुनुसार आहार, व्यवहार आणि नियमित पंचकर्म यावर भर दिला आहे.
केमिकलयुक्त सौंदर्यप्रसाधनांऐवजी वनस्पतीजन्य आणि घरगुती उपाय वापरा.
