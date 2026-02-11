अचानक पाहुणे आले? मग चहासोबत द्या कुरकुरीत-चीजी मॅकरोनी बॉल्स!

Aarti Badade

खास स्नॅक्स रेसिपी

चहाच्या वेळेस किंवा मुलांच्या पार्टीसाठी 'चीजी मॅकरोनी बॉल्स' हा एक उत्कृष्ट आणि तोंडाला पाणी आणणारा पदार्थ आहे.

मॅकरोनी शिजवून घ्या

प्रथम मॅकरोनी पुरेशा पाण्यात थोडे मीठ घालून मऊ शिजवून घ्या आणि त्यातील जास्तीचे पाणी गाळून बाजूला ठेवा.

व्हाईट सॉसची तयारी

एका कढईत बटर गरम करा, त्यात थोडे पीठ (मैदा) घालून त्याचा कच्चेपणा जाईपर्यंत आणि हलका गुलाबी होईपर्यंत परता.

सॉस घट्ट करा

परतलेल्या पिठात हळूहळू दूध ओता; गुठळ्या होणार नाहीत याची काळजी घेत सॉस घट्ट होईपर्यंत सतत ढवळत राहा.

चीज आणि मसाल्यांची जोड

तयार सॉसमध्ये भरपूर किसलेले चीज, चवीनुसार मीठ, काळी मिरी पूड आणि लाल तिखट घालून नीट एकजीव करा.

मॅकरोनी मिक्स करा

आता तयार चीज सॉसमध्ये उकडलेली मॅकरोनी घालून चांगले मिसळा आणि हे पूर्ण मिश्रण काही वेळ थंड होऊ द्या.

बॉल्सला कोटिंग करा

मिश्रण थंड झाल्यावर त्याचे छोटे गोल बॉल्स तयार करा आणि कुरकुरीतपणा येण्यासाठी ते ब्रेडक्रम्ब्समध्ये नीट घोळवून घ्या.

सोनेरी रंग येईपर्यंत तळा

गरम तेलात मध्यम आचेवर हे बॉल्स सोनेरी आणि खुसखुशीत होईपर्यंत तळून घ्या. गरमागरम मॅकरोनी बॉल्स सॉससोबत सर्व्ह करा!

