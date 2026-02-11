अचानक पाहुणे आले? मग चहासोबत द्या कुरकुरीत-चीजी मॅकरोनी बॉल्स!

Aarti Badade
चहाच्या वेळेस किंवा मुलांच्या पार्टीसाठी 'चीजी मॅकरोनी बॉल्स' हा एक उत्कृष्ट आणि तोंडाला पाणी आणणारा पदार्थ आहे.
Macaroni Balls recipe
Sakal
प्रथम मॅकरोनी पुरेशा पाण्यात थोडे मीठ घालून मऊ शिजवून घ्या आणि त्यातील जास्तीचे पाणी गाळून बाजूला ठेवा.
Macaroni Balls recipe
Sakal
एका कढईत बटर गरम करा, त्यात थोडे पीठ (मैदा) घालून त्याचा कच्चेपणा जाईपर्यंत आणि हलका गुलाबी होईपर्यंत परता.
Macaroni Balls recipe
Sakal
परतलेल्या पिठात हळूहळू दूध ओता; गुठळ्या होणार नाहीत याची काळजी घेत सॉस घट्ट होईपर्यंत सतत ढवळत राहा.
Macaroni Balls recipe
Sakal
तयार सॉसमध्ये भरपूर किसलेले चीज, चवीनुसार मीठ, काळी मिरी पूड आणि लाल तिखट घालून नीट एकजीव करा.
Macaroni Balls recipe
Sakal
आता तयार चीज सॉसमध्ये उकडलेली मॅकरोनी घालून चांगले मिसळा आणि हे पूर्ण मिश्रण काही वेळ थंड होऊ द्या.
Macaroni Balls recipe
Sakal
मिश्रण थंड झाल्यावर त्याचे छोटे गोल बॉल्स तयार करा आणि कुरकुरीतपणा येण्यासाठी ते ब्रेडक्रम्ब्समध्ये नीट घोळवून घ्या.
Macaroni Balls recipe
Sakal
गरम तेलात मध्यम आचेवर हे बॉल्स सोनेरी आणि खुसखुशीत होईपर्यंत तळून घ्या. गरमागरम मॅकरोनी बॉल्स सॉससोबत सर्व्ह करा!
Macaroni Balls recipe
Sakal
Bhakri Benefits
esakal