हैदराबादचा शेवटचा निजाम 'मारवाडी व्यापाऱ्याचा अनौरस मुलगा' होता ?

सकाळ डिजिटल टीम
उस्मान अली, हैदराबादचा शेवटचा निजाम, जगातील सर्वात श्रीमंत शासकांपैकी एक होता. तरीही, काही लोक त्याला 'मारवाडी व्यापाऱ्याचा अनौरस मुलगा' म्हणत होते.
कोट्यवधींची संपत्ती असूनही निजाम खूप काटकसरीने जगत होता. त्याचे कपडे जुने असायचे आणि तो ३५ वर्षे जुनी तुटकी टोपी वापरायचा.
निजामकडे शेकडो पत्नी, अनेक दासी आणि हिजडे सेवक होते, पण तो स्वतः मात्र साधेपणाने राहत असे.
सहावा निजाम, महबूब अली खान, यांचे एका मारवाडी व्यापाऱ्याच्या पत्नीसोबत संबंध होते. तिचा मुलगा निजामचा वारसदार मानला गेला.
तो मुलगा जसजसा मोठा होत गेला, तसतशी त्याची राहण्याची पद्धत आणि पैसे वाचवण्याची सवय त्या मारवाडी व्यापाऱ्यासारखीच असल्याचे दिसले.
महबूब अली खान यांनी भारत सरकारला पत्र लिहून हा मुलगा आपला नाही असे सांगितले. त्यांनी त्यांचे दोन खरे मुलगे, सलावत जाह आणि बसावत जाह, हेच त्यांचे खरे वारसदार असल्याचे स्पष्ट केले.
पण अचानक महबूब अली खान यांचे निधन झाले. सर्वात मोठा मुलगा असल्यामुळे उस्मान अली गादीवर बसला, पण त्याच्या दोन्ही भावांनी याला जोरदार विरोध केला.
गादीवर येताच उस्मान अलीने राजघराण्यातील सर्वांना महालातून बाहेर काढले. काही जणांना तर भीक मागावी लागली.
सलावत आणि बसावत यांनी ब्रिटिश सरकारकडे अर्ज केला, पण त्याच वेळी इंग्लंडचा राजा सातवा एडवर्ड यांचे निधन झाल्यामुळे त्यांचा दावा यशस्वी झाला नाही.
अखेरीस, उस्मान अली आपल्या राजकीय चालींमुळे आणि नशिबाने गादीवर पक्का झाला आणि इतिहासात हैदराबादचा शेवटचा निजाम म्हणून त्याची नोंद झाली.