हैदराबादचा शेवटचा निजाम 'मारवाडी व्यापाऱ्याचा अनौरस मुलगा' होता ?

सकाळ डिजिटल टीम

हैदराबादचा शेवटचा निजाम - उस्मान अली

उस्मान अली, हैदराबादचा शेवटचा निजाम, जगातील सर्वात श्रीमंत शासकांपैकी एक होता. तरीही, काही लोक त्याला 'मारवाडी व्यापाऱ्याचा अनौरस मुलगा' म्हणत होते.

Osman Ali Khan | Sakal

खूप श्रीमंती, तरीही प्रचंड कंजूष

कोट्यवधींची संपत्ती असूनही निजाम खूप काटकसरीने जगत होता. त्याचे कपडे जुने असायचे आणि तो ३५ वर्षे जुनी तुटकी टोपी वापरायचा.

Osman Ali Khan | Sakal

महालात अनेक बायका आणि हरम

निजामकडे शेकडो पत्नी, अनेक दासी आणि हिजडे सेवक होते, पण तो स्वतः मात्र साधेपणाने राहत असे.

Osman Ali Khan | Sakal

अनौरस मुलाचा संशय

सहावा निजाम, महबूब अली खान, यांचे एका मारवाडी व्यापाऱ्याच्या पत्नीसोबत संबंध होते. तिचा मुलगा निजामचा वारसदार मानला गेला.

Mahbub Ali Khan | Sakal

चेहरा आणि सवयी व्यापाऱ्यासारख्या

तो मुलगा जसजसा मोठा होत गेला, तसतशी त्याची राहण्याची पद्धत आणि पैसे वाचवण्याची सवय त्या मारवाडी व्यापाऱ्यासारखीच असल्याचे दिसले.

Osman Ali Khan | Sakal

सहाव्या निजामाच्या तक्रारीचे पत्र

महबूब अली खान यांनी भारत सरकारला पत्र लिहून हा मुलगा आपला नाही असे सांगितले. त्यांनी त्यांचे दोन खरे मुलगे, सलावत जाह आणि बसावत जाह, हेच त्यांचे खरे वारसदार असल्याचे स्पष्ट केले.

Mahbub Ali Khan | Sakal

गादीसाठी सुरू झालेला संघर्ष

पण अचानक महबूब अली खान यांचे निधन झाले. सर्वात मोठा मुलगा असल्यामुळे उस्मान अली गादीवर बसला, पण त्याच्या दोन्ही भावांनी याला जोरदार विरोध केला.

Osman Ali Khan | Sakal

भावांना घराबाहेर काढले

गादीवर येताच उस्मान अलीने राजघराण्यातील सर्वांना महालातून बाहेर काढले. काही जणांना तर भीक मागावी लागली.

Osman Ali Khan | Sakal

ब्रिटनमध्ये तक्रार

सलावत आणि बसावत यांनी ब्रिटिश सरकारकडे अर्ज केला, पण त्याच वेळी इंग्लंडचा राजा सातवा एडवर्ड यांचे निधन झाल्यामुळे त्यांचा दावा यशस्वी झाला नाही.

Osman Ali Khan | Sakal

नशिबाने झाला निजाम

अखेरीस, उस्मान अली आपल्या राजकीय चालींमुळे आणि नशिबाने गादीवर पक्का झाला आणि इतिहासात हैदराबादचा शेवटचा निजाम म्हणून त्याची नोंद झाली.

Osman Ali Khan | Sakal

शिवरायांची तुला केली तेव्हा त्यांचे वजन किती भरले होते?

Chhatrapati Shivaji Maharaj | Sakal
येथे क्लिक करा