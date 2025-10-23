हिवाळ्यात मुळव्याधाचा त्रास वाढल्यास काय करावे?

पुजा बोनकिले

हिवाळा

हिवाळा सुरू होताच अनेकांना सर्दी, खोकल्या सारखे सामान्य आजार उद्भवू लागतात.

हा आजार

पण हिवाळ्यात अनेकांना मूळव्याधाचा त्रास होतो.

घरगुती उपाय

हिवाळ्यात मूळव्याधाचा त्रास कमी करायचा असेल तर पुढील काही उपाय करू शकता.

मूळव्याध

हिवाळ्यात वाढणाऱ्या मूळव्याधांच्या वेदना कमी करण्यासाठी काही उपाय करणे गरजेचे आहे.

कोमट पाणी

मूळव्याधाभोवतीची त्वचा थंडीमुळे शक्य तितकी कडक होऊ देऊ नका आणि शौचास जाण्यापूर्वी काही वेळ कोमट पाण्यात बसा.

आहार

आहाराची फळे आणि भाज्यांचा समावेश करावा. जेणेकरून तुम्हाला पुरेसे फायबर मिळेल ज्यामुळे बद्धकोष्ठता दूर राहील.

तेलकट पदार्थ

मुळव्याधाचा त्रास कमी करण्यासाठी तळलेले, जास्त चरबीयुक्त किंवा साखरेचे पदार्थ खाऊ नका.

Fried and oily foods | esakal

डॉक्टर

मुळव्याधाचा जास्त त्रास होत असेल तर डॉक्टरांशी संपर्क साधावा.

