फॅशनसोबत संरक्षणही! वाईट नजर दूर ठेवणाऱ्या Evil Eye Jewellery चे हटके डिझाइन्स

Puja Bonkile
लग्न तुटल्याच्या अफवांमध्ये स्मृती मानधना आणि पलाश मुच्छल यांनी इंस्टाग्रामवर evil eye इमोजी अपडेट केला आहे.
ज्यामुळे सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा सुरू झाली. पण तुम्हाला माहिती आहे का तुम्ही स्टायलिश दिसण्यासाठी evil eye असलेले विविध आकर्षक दागिने देखील घालू शकता.
बांगंड्यापासून ते मंगळसुत्र आणि पेडेंटपर्यंत evil eye चे डिझाइन पाहायला मिळते.
हे परिधान केल्यास वाईट नजरेपासून बचाव होतो. यात अनेक फॅशनेबल दागिने देखील आहेत.
Evil Eye चे विविध पेडेंट पाहायला मिळतात.
मार्केटमध्ये विविध प्रकारचे ब्रेसलेट उपलब्ध आहेत.
evil eye असलेले अँकेलट घालून तुम्ही स्टायलिश दिसू शकता.
Evil Eye असलेले कानातले घालून स्टायलिश दिसू शकता. तसेच वाइट नजरेपासून बचाव करु शकता.
तसेच evil eye असलेले मोठ्या बांगड्या देखील घालू शकता.