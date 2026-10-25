Supari Health : सुपारी खाण्याचे ८ फायदे; आरोग्यावर काय परिणाम होतात?

Sandeep Shirguppe

लाळेचे प्रमाण वाढणे

सुपारी चघळल्याने लाळेचे प्रमाण वाढू शकते.

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चघळण्याची सवय

काही लोक सुपारीचा वापर चघळण्याची सवय म्हणून करतात; मात्र ही सवय व्यसनात बदलू शकते.

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पारंपरिक वापर

धार्मिक विधी आणि सांस्कृतिक परंपरांमध्ये सुपारीला महत्त्व आहे; हा आरोग्यविषयक फायदा नाही.

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उत्तेजक परिणाम

सुपारीतील अरेकोलीन या घटकाचा मज्जासंस्थेवर परिणाम होतो.

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थकवा कमी झाल्याची भावना

काही व्यक्तींना सुपारी खाल्ल्यानंतर तात्पुरते अधिक सक्रिय वाटू शकते; थकवा कमी करण्यासाठी ती सुरक्षित उपाय नाही.

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पचन सुधारते का?

सुपारी खाल्ल्याने पचन सुधारते, याचा पुरेसा वैज्ञानिक पुरावा नाही.

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वजन कमी होते का?

सुपारी खाल्ल्याने सुरक्षितपणे वजन कमी होते, असा विश्वासार्ह पुरावा उपलब्ध नाही.

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सुरक्षित नाही

आरोग्याच्या दृष्टीने सुपारी न खाणे हा अधिक सुरक्षित पर्याय आहे. तंबाखू किंवा चुना नसलेली सुपारीदेखील पूर्णपणे सुरक्षित नाही.

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