Supari Health : सुपारी खाण्याचे ८ फायदे; आरोग्यावर काय परिणाम होतात?

Sandeep Shirguppe
सुपारी चघळल्याने लाळेचे प्रमाण वाढू शकते.
Supari
sakal
काही लोक सुपारीचा वापर चघळण्याची सवय म्हणून करतात; मात्र ही सवय व्यसनात बदलू शकते.
Supari
sakal
धार्मिक विधी आणि सांस्कृतिक परंपरांमध्ये सुपारीला महत्त्व आहे; हा आरोग्यविषयक फायदा नाही.
Supari
sakal
सुपारीतील अरेकोलीन या घटकाचा मज्जासंस्थेवर परिणाम होतो.
Supari
sakal
काही व्यक्तींना सुपारी खाल्ल्यानंतर तात्पुरते अधिक सक्रिय वाटू शकते; थकवा कमी करण्यासाठी ती सुरक्षित उपाय नाही.
Supari
सुपारी खाल्ल्याने पचन सुधारते, याचा पुरेसा वैज्ञानिक पुरावा नाही.
Supari
सुपारी खाल्ल्याने सुरक्षितपणे वजन कमी होते, असा विश्वासार्ह पुरावा उपलब्ध नाही.
Supari
आरोग्याच्या दृष्टीने सुपारी न खाणे हा अधिक सुरक्षित पर्याय आहे. तंबाखू किंवा चुना नसलेली सुपारीदेखील पूर्णपणे सुरक्षित नाही.
Supari