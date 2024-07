स्वतःच्या मुलांवर प्रेम करता, मग इंग्रजीतील ही वाक्य नक्की शिकवा!

बाहेर कसा साधावा संवाद?

Please help me ( कृपया मला मदत करा ) , Can i go outside? ( मी बाहेर जाऊ शकतो का?), I need a tissue ( मला टिश्यू हवा आहे), I want to watch TV ( मला टिव्ही पाहायचा आहे), I like this game ( मला हा खेळ आवडतो).