Mansi Khambe
घर बांधताना लोक फरशी, भिंती, दरवाजे आणि खिडक्यांकडे विशेष लक्ष देतात, पण मोकळ्या गच्चीवर कोणत्या प्रकारच्या टाईल्स वापरावीत याचा फारसा विचार करत नाहीत.
Best Tiles For Terrace
ESakal
बहुतेक लोक आपल्या छताला फक्त सिमेंटचा साधा लेप लावतात किंवा त्यांना आवडतील ती टाईल्स बसवतात. त्याचा थेट परिणाम घराच्या तापमानावर आणि मजबुतीवरही होतो.
Best Tiles For Terrace
ESakal
उन्हाळ्यात, छत इतके गरम होते की त्याची उष्णता हळूहळू खालच्या खोल्यांपर्यंत पोहोचते. शिवाय, पावसाळ्यात पाणी साचल्याने आणि हिवाळ्यातील थंडीमुळे टाईल्सचे नुकसान होते.
Best Tiles For Terrace
ESakal
छतासाठी कोणत्या प्रकारच्या टाईल्स सर्वोत्तम आहेत हे जाणून घेऊया.
Best Tiles For Terrace
ESakal
टेराकोटा टाईल्य उष्णता कमी करण्यास मदत करू शकतात. हे एका विशेष प्रकारच्या मातीपासून बनवली जातात. ही कौले प्राचीन काळापासून छतांवर आणि अंगणांमध्ये वापरली जात आहेत.
Best Tiles For Terrace
ESakal
यामुळे छताच्या पृष्ठभागावर पडणाऱ्या सूर्यप्रकाशाचा प्रभाव काही प्रमाणात कमी होण्यास मदत होते. शिवाय, त्यांचे लाल, तपकिरी आणि मातीसारखे रंग छताला एक अनोखे सौंदर्य देतात.
Best Tiles For Terrace
ESakal
विट्रिफाइड टाईल्स घराच्या छतासाठी देखील एक पर्याय असू शकतात. त्या चिकणमाती आणि इतर खनिजे मिसळून आणि नंतर त्यांना खूप उच्च तापमानात भाजून बनवल्या जातात.
Best Tiles For Terrace
ESakal
पाऊस आणि बदलत्या हवामानाचा सामना करण्यास पोर्सिलेन टाईल्स अधिक सक्षम असतात. या खूप कमी पाणी शोषून घेतात, ज्यामुळे त्या घराबाहेरील टेरेस, बाल्कनी आणि छतांसाठी आदर्श ठरतात.
Best Tiles For Terrace
ESakal
उन्हाळ्यात तुमचे छप्पर थंड ठेवण्यासाठी कूल रूफ टाईल्स उपयुक्त ठरू शकतात. या टाईल्स सूर्यप्रकाश आणि उष्णतेचा मोठा भाग परावर्तित करण्यासाठी डिझाइन केलेल्या असतात.
Best Tiles For Terrace
ESakal
जर मजबूत छताच्या टाइल्स हव्या असतील आणि तुमचे बजेट मर्यादित असेल, तर तुम्ही सिमेंट काँक्रीट टाइल्सचा विचार करू शकता.
Best Tiles For Terrace
ESakal