बंद नाकामुळे श्वास घेण्यास त्रास होतोय? 'हे' २ पदार्थ देतील झटपट आराम!

Aarti Badade

बंद नाकाची समस्या

हिवाळ्यात किंवा वातावरणातील बदलांमुळे अनेकदा नाक बंद होते, ज्यामुळे श्वास घेणे कठीण होते. यावर काही सोपे घरगुती उपाय खूप फायदेशीर ठरतात.

Home Remedies for a Blocked Nose

|

Sakal

हळदीचे दूध (Golden Milk)

हळदीमध्ये असलेले 'कर्क्युमिन' नाकातील सूज कमी करते आणि रक्तसंचय (congestion) दूर करण्यास मदत करते. त्यामुळे श्वास घेणे सोपे होते.

Home Remedies for a Blocked Nose

|

Sakal

गोल्डन मिल्क कसे बनवावे?

एका गरम कप दुधात थोडी हळद आणि मध मिसळा. हे मिश्रण रोज रात्री झोपण्यापूर्वी प्या. यामुळे सकाळी तुम्हाला खूप आराम जाणवेल.

Home Remedies for a Blocked Nose

|

Sakal

दालचिनीचा चहा

दालचिनीमध्ये नैसर्गिक गुणधर्म आहेत, जे सर्दी आणि बंद नाकासाठी प्रभावी आहेत. दालचिनीचा गरम चहा पिल्याने रक्तसंचय कमी होतो आणि आराम मिळतो.

Home Remedies for a Blocked Nose

|

Sakal

दालचिनीचा चहा कसा बनवाल?

चहामध्ये दालचिनीची साल टाका किंवा गरम लिंबू पाण्यात चिमूटभर दालचिनी पावडर घालून प्या. हा उपाय नियमित केल्यास पचनही सुधारते.

Home Remedies for a Blocked Nose

|

Sakal

आल्याचे फायदे

आल्यामध्येही दाहक-विरोधी गुणधर्म आणि अँटीऑक्सिडंट्स असतात. आल्याचा चहा किंवा रस नाकातील बंदपणा कमी करण्यास मदत करतो.

Home Remedies for a Blocked Nose

|

Sakal

वैद्यकीय सल्ला महत्त्वाचा

हे उपाय प्रभावी असले तरी, जर त्रास जास्त असेल किंवा आराम मिळत नसेल, तर लगेच डॉक्टरांचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे.

Home Remedies for a Blocked Nose

|

Sakal

यकृत कमजोर झालंय? 'ही' 5 फळे खा आणि लगेच मजबूत करा!

Best fruits for a Healthy Liver & Detox

|

Sakal

येथे क्लिक करा \