सोनं-हिरे सोडा! पृथ्वीवरील सर्वात महागडी वस्तू कोणती? तिची किंमत तर...

Aarti Badade

जगातील सर्वात महागडी वस्तू कोणती आहे?

तुमच्या मते जगातील सर्वात महागडी वस्तू कोणती असेल? सोनं, हिरे की एखादी आलिशान गाडी?

सर्वात महागडा पदार्थ अँटीमॅटर

एक ग्रॅम अँटीमॅटरची किंमत तब्बल ६२.५ ट्रिलियन डॉलर्स (सुमारे ३९४ लाख कोटी रुपये) आहे.

इतका महाग का आहे?

अँटीमॅटर तयार करण्यासाठी खूप ऊर्जा आणि खर्च लागतो, म्हणूनच तो पृथ्वीवरील सर्वात दुर्मिळ आणि महागडा पदार्थ मानला जातो.

सर्वात महागडी मानवनिर्मित वस्तू

ही वस्तू म्हणजे आंतरराष्ट्रीय अंतराळ स्थानक (International Space Station) आहे, ज्याला तयार करण्यासाठी सुमारे १५० अब्ज डॉलर्स (सुमारे १२ लाख कोटी रुपये) खर्च आला आहे.

हिस्टरी सुप्रिम यॅच

जगातील सर्वात महागडी यॅच (नौका) म्हणून 'हिस्टरी सुप्रिम' ओळखली जाते, जी जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्तींपैकी एकासाठी डिझाइन केली होती.

इटाइपू जलविद्युत धरण

ब्राझील आणि पॅराग्वेने मिळून बांधलेल्या या भव्य धरणाची किंमत सुमारे $२७ अब्ज होती. आजही ते जगातील सर्वात महागड्या प्रकल्पांपैकी एक आहे.

इतर दुर्मिळ गोष्टी

याशिवाय, दुर्मिळ धातू, प्राचीन वस्तू, पेंटिंग्ज आणि अगदी विशिष्ट पार्किंगची जागा देखील अत्यंत महाग असू शकते.

