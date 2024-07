'या' हॉलिवूड चित्रपटांनी भारतात केली सर्वाधिक कमाई; कोणते आहेत ते चित्रपट?

अवतार : द वे ऑफ वॉटर

Avatar : The Way of Water हा भारतात सर्वाधिक कमाई करणाऱ्या हॉलिवूड चित्रपटांच्या यादीत अग्रस्थानी आहे. 2022 साली प्रदर्शित झालेल्या या चित्रपटाला प्रेक्षकांचं भरभरून प्रेम मिळालं. पहिल्या वीकेंडला 129 कोटींहून अधिक कमाई केली होती. या चित्रपटानं भारतात 391.4 कोटींचा गल्ला जमवून मोठी कामगिरी केली होती.