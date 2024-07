महादेवला अर्पण केलेल्या 'या' वस्तू आरोग्यासाठी ठरतात वरदान

भगवान भोलेनाथ श्रावणात मंदिरांमध्ये भगवान भोलेनाथाच्या दर्शनासाठी सर्वत्र गर्दी पाहायला मिळणार आहे. निसर्गाच्या दृष्टीनेही हा महिना खूप खास आहे, कारण पावसामुळे सगळीकडे हिरवळ पसरते.

These items offered to Shankar Mahadev are boons for health | esakal