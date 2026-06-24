ज्वालामुखीच्या पाण्यापासून बनतं 'हे' मद्य; हा शोध कसा लागला? जाणून घ्या किंमत आणि वैशिष्ट्ये...

Vrushal Karmarkar
जगात दारूचे अनेक प्रसिद्ध प्रकार असले तरी, काही पेये केवळ त्यांच्या चवीमुळेच नव्हे, तर त्यांच्या अनोख्या कथेमुळे आणि बनवण्याच्या पद्धतीमुळेही ओळखली जातात.
Bushmills Whiskey History
ESakal
अशीच एक दारू म्हणजे बुशमिल्स व्हिस्की... जी जगातील सर्वात जुनी परवानाधारक व्हिस्की मानली जाते. विशेष गोष्ट म्हणजे, तिची डिस्टिलरी ४०० वर्षांहून अधिक काळापासून अविरतपणे कार्यरत आहे.
Bushmills Whiskey History
ESakal
या व्हिस्कीबद्दलची सर्वात खास गोष्ट म्हणजे तिच्या उत्पादनासाठी वापरले जाणारे पाणी ज्वालामुखीच्या खडकांमधून जाते. ज्यामुळे तिला एक अनोखी चव आणि पोत प्राप्त होतो.
Bushmills Whiskey History
ESakal
बुशमिल्सची कहाणी उत्तर आयर्लंडमधील अँट्रिम परगण्यातील बुशमिल्स नावाच्या लहानशा गावात सुरू होते. या भागातील मद्यनिर्मितीची परंपरा शतकांपूर्वीची असल्याचे मानले जाते.
Bushmills Whiskey History
ESakal
नोंदींनुसार, २० एप्रिल १६०८ रोजी इंग्लंडचा राजा जेम्स पहिला याने या भागातील जमीनदार सर थॉमस फिलिप्स यांना मद्यनिर्मितीसाठी शाही परवाना दिला होता.
Bushmills Whiskey History
ESakal
त्यामुळे १६०८ हे बुशमिल्सचे अधिकृत सुरुवातीचे वर्ष मानले जाते. हीच तारीख आजही प्रत्येक बाटलीवर छापलेली असते. ओल्ड बुशमिल्स डिस्टिलरीची अधिकृत नोंदणी १८ व्या शतकाच्या उत्तरार्धात १७८४ मध्ये झाली.
Bushmills Whiskey History
ESakal
त्यानंतर या ब्रँडची सातत्याने वाढ होत राहिली. १९ व्या शतकातही, जेव्हा अनेक आयरिश डिस्टिलरींनी कर टाळण्यासाठी स्वस्त धान्यांचा वापर करण्यास सुरुवात केली.
Bushmills Whiskey History
ESakal
तेव्हाही बुशमिल्सने केवळ माल्टेड बार्लीपासून बनवलेल्या व्हिस्कीचे उत्पादन सुरू ठेवले. हेच त्याचे वैशिष्ट्य बनले. बुशमिल्स व्हिस्कीसाठी लागणारे पाणी बुश नदीतून घेतले जाते.
Bushmills Whiskey History
ESakal
ती बेसॉल्ट ज्वालामुखी खडकांवरून वाहते. या खडकांमधून जाताना पाण्यात एक अद्वितीय खनिज संतुलन निर्माण होते जे व्हिस्कीच्या चवीमध्ये दिसून येते. यामुळेच ही जगातील सर्वात मुलायम व्हिस्कींपैकी एक मानली जाते.
Bushmills Whiskey History
ESakal
बुशमिल्स व्हिस्की पूर्णपणे माल्ट केलेल्या बार्लीपासून बनवली जाते. तिच्या उत्पादन प्रक्रियेदरम्यान, बार्ली आंबवली जाते आणि नंतर पारंपरिक तांब्याच्या भांड्यांमध्ये तीन वेळा ऊर्ध्वपातन केले जाते.
Bushmills Whiskey History
ESakal
हे तिचे एक सर्वात वैशिष्ट्यपूर्ण गुणधर्म आहे, कारण जगातील बहुतेक स्कॉच व्हिस्की फक्त दोनदाच ऊर्ध्वपातन केल्या जातात. तिसऱ्या ऊर्ध्वपातन प्रक्रियेमुळे व्हिस्कीला अधिक मुलायम आणि संतुलित चव मिळते.
Bushmills Whiskey History
ESakal
तयार झालेली ही स्पिरिट नंतर अनेक वर्षांसाठी वेगवेगळ्या प्रकारच्या बॅरल्समध्ये मुरवली जाते. बॅरल्स जितके जास्त काळ मुरवले जातात, तितका रंग गडद होतो आणि चव अधिक वैशिष्ट्यपूर्ण बनते.
Bushmills Whiskey History
ESakal