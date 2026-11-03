राशिभविष्य 3 नोव्हेंबर 206! मेष ते मीन, जाणून घ्या 12 राशींचे भविष्य

Aarti Badade

मेष

बौद्धिक क्षेत्रात प्रगती होईल. आर्थिक निर्णय मार्गी लावण्यात यश मिळेल.

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वृषभ

आरोग्य उत्तम राहील. राहत्या घरासंबंधीचे प्रश्न मार्गी लागतील.

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मिथुन

जिद्द आणि चिकाटी वाढेल. नातेवाईकांचे सहकार्य लाभेल.

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कर्क

व्यवसायाची उलाढाल वाढेल. कर्जासंबंधीची प्रकरणे मंजूर होतील.

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सिंह

मनोबल आणि आत्मविश्वास वाढवणारी एखादी घटना घडेल. रखडलेली कामे पूर्ण होतील.

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कन्या

कामाचा ताण आणि धावपळ जाणवू शकते. शक्यतो प्रवास टाळावा.

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तूळ

महत्त्वाच्या भेटीगाठी होतील. अनेकांकडून सहकार्य मिळेल.

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वृश्चिक

कार्यक्षेत्रात मान-सन्मान आणि प्रतिष्ठा मिळेल. राजकीय क्षेत्रात चांगल्या संधी मिळतील.

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धनु

धार्मिक कार्यात सहभागी होण्याची संधी मिळेल. आयुष्याला नवी दिशा सापडेल.

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मकर

इतरांकडून सहकार्याची अपेक्षा ठेवू नका. आरोग्याच्या तक्रारी जाणवू शकतात.

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कुंभ

वैवाहिक जीवनात सुसंवाद राहील. नवीन ओळखी आणि हितसंबंध निर्माण होतील.

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मीन

कर्मचारी वर्गाचे सहकार्य लाभेल. मात्र, खर्चाचे प्रमाण वाढू शकते.

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