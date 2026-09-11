11 सप्टेंबरचं राशिभविष्य 2026! ‘या’ राशींसाठी दिवस ठरणार भाग्यकारक

Aarti Badade

मेष :

मुलामुलींचे प्रश्‍न मार्गी लावू शकाल. बौद्धिक क्षेत्रात प्रगती होईल.

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वृषभ :

शासकीय कामे मार्गी लागतील. वरिष्ठांचे सहकार्य लाभेल

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मिथुन :

जिद्द व चिकाटी वाढेल. काही कामे धाडसाने पार पाडाल.

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कर्क :

जुनी येणी वसूल होतील. व्यवसायात नवीन तंत्र व मंत्र अंमलात आणू शकाल.

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सिंह :

नवी दिशा व नवा मार्ग सापडेल. आरोग्याच्या तक्रारी कमी होतील.

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कन्या :

कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको. खर्चाचे प्रमाण वाढेल.

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तुळ :

अनेकांचे सहकार्य लाभेल. तुमच्या कार्यक्षेत्रात सुसंधी लाभेल.

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वृश्‍चिक :

तुमचे कार्यक्षेत्र वाढणार आहे. मानसन्मान व प्रतिष्ठा लाभेल.

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धनु :

एखादी भाग्यकारक घटना घडेल. तुमचे निर्णय व अंदाज अचूक ठरतील.

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मकर :

आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील. कोणालाही जामीन राहू नका.

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कुंभ :

वैवाहिक जीवनात सुसंवाद साधाल. भागीदारी व्यवसायात यश लाभेल.

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मीन :

वेळ व पैसा वाया जाण्याची शक्यता. मनोबल कमी राहील.

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पायात वारंवार गोळे येतात? याचा मधुमेहाशी काय संबंध आहे?

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