11 सप्टेंबरचं राशिभविष्य 2026! ‘या’ राशींसाठी दिवस ठरणार भाग्यकारक

Aarti Badade
मुलामुलींचे प्रश्न मार्गी लावू शकाल. बौद्धिक क्षेत्रात प्रगती होईल.
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शासकीय कामे मार्गी लागतील. वरिष्ठांचे सहकार्य लाभेल
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जिद्द व चिकाटी वाढेल. काही कामे धाडसाने पार पाडाल.
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जुनी येणी वसूल होतील. व्यवसायात नवीन तंत्र व मंत्र अंमलात आणू शकाल.
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नवी दिशा व नवा मार्ग सापडेल. आरोग्याच्या तक्रारी कमी होतील.
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कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको. खर्चाचे प्रमाण वाढेल.
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अनेकांचे सहकार्य लाभेल. तुमच्या कार्यक्षेत्रात सुसंधी लाभेल.
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तुमचे कार्यक्षेत्र वाढणार आहे. मानसन्मान व प्रतिष्ठा लाभेल.
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एखादी भाग्यकारक घटना घडेल. तुमचे निर्णय व अंदाज अचूक ठरतील.
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आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील. कोणालाही जामीन राहू नका.
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वैवाहिक जीवनात सुसंवाद साधाल. भागीदारी व्यवसायात यश लाभेल.
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वेळ व पैसा वाया जाण्याची शक्यता. मनोबल कमी राहील.
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