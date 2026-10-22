आजचे राशिभविष्य २२ ऑक्टोबर २०२६! या राशींना होणार आर्थिक लाभ

Aarti Badade

मेष राशिभविष्य

अनेकांचे सहकार्य लाभेल. महत्त्वाचे पत्रव्यवहार होतील.

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Sakal

वृषभ राशिभविष्य

मनोबल व आत्मविश्वास वाढेल. मानसन्मान व प्रतिष्ठा लाभेल.

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Sakal

मिथुन राशिभविष्य

काहींचा धार्मिक कार्यात सहभाग होईल. आर्थिक लाभ होतील.

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Sakal

कर्क राशिभविष्य

वाहने जपून चालवावीत. महत्त्वाची कामे रखडण्याची शक्यता आहे.

सिंह राशिभविष्य

तुमचा इतरांवर प्रभाव राहील. भागीदारीच्या व्यवसायात यश लाभेल.

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Sakal

कन्या राशिभविष्य

कर्मचारी वर्गाचे सहकार्य लाभेल. वेळ व पैसा वाया जाण्याची शक्यता आहे.

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Sakal

तूळ राशिभविष्य

मुलामुलींचे प्रश्न मार्गी लागतील. काहींचे वैचारिक परिवर्तन होईल.

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Sakal

वृश्चिक राशिभविष्य

काहींना कामानिमित्त प्रवास घडतील. उत्साह व उमेद वाढेल.

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Sakal

धनु राशिभविष्य

जिद्दीने कार्यरत राहाल. हाती घेतलेल्या कामात यश लाभेल.

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मकर राशिभविष्य

व्यवसायात वाढ होईल. जुनी येणी वसूल होतील.

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Sakal

कुंभ राशिभविष्य

आपल्या मतांविषयी आग्रही राहाल. मन आनंदी व आशावादी राहील.

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मीन राशिभविष्य

काहींना आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील. वादविवाद टाळावेत

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Sakal

रामशेज किल्ला किती वर्ष जुना आहे

Ramsej Fort

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