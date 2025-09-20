डाळीती मीठ जास्त झालंय? चव परत आणण्यासाठी 'ही' एक युक्ती वापरा

Aarti Badade
भारतीय घरांमध्ये रोज बनणाऱ्या डाळीत चुकून जास्त मीठ पडल्यास मोठी अडचण होते.
डाळीत जास्त मीठ पडल्यास तिची चव बिघडते आणि ती खाणे कठीण होते.
जर तुमच्यासोबत असे कधी घडले असेल तर काळजी करू नका. एका सोप्या युक्तीने तुम्ही डाळीची चव परत मिळवू शकता.
डाळीतील जास्त मीठ कमी करण्यासाठी त्यात फक्त लिंबाचा रस घाला आणि चांगले मिसळा.
लिंबाचा आंबटपणा अतिरिक्त मीठाचे प्रमाण संतुलित करतो, ज्यामुळे डाळीची चव पुन्हा चविष्ट लागते.
फक्त काही मिनिटांतच तुमची डाळ पुन्हा स्वादिष्ट आणि खाण्यायोग्य होईल.
डाळीतील जास्त मीठ कमी करण्याचा हा एक सोपा आणि नैसर्गिक उपाय आहे, ज्यासाठी पाणी किंवा इतर कोणतेही घटक घालायची गरज नाही.
