Nepal Tourist Places : नेपाळमधील 'ही' 8 ठिकाणं पाहिलीत का? 'पृथ्वीवरील स्वर्ग' अनुभवायला मिळेल; एकदा तरी जरूर पहा!

बाळकृष्ण मधाळे

Nepal Tourist Places : जर तुम्ही नेपाळला भेट देण्याचा विचार करत असाल, तर खालील ८ अद्वितीय ठिकाणे तुमच्या प्रवास यादीत आवर्जून समाविष्ट करा. ही ठिकाणे त्यांच्या नैसर्गिक सौंदर्यामुळे आणि ऐतिहासिक महत्त्वामुळे प्रवाशांसाठी एक वेगळाच अनुभव देतात.

काठमांडू

नेपाळची राजधानी काठमांडू हे सांस्कृतिक वारसा आणि ऐतिहासिक मंदिरे यासाठी प्रसिद्ध आहे. पशुपतिनाथ मंदिर, मंकी मंदिर (स्वयंभूनाथ स्तूप) आणि दरबार स्क्वेअर हे येथे अवश्य पाहण्याजोगी स्थळ आहेत.

लुंबिनी

भगवान गौतम बुद्धांचे जन्मस्थान लुंबिनी हे युनेस्कोच्या जागतिक वारसा स्थळांमध्ये समाविष्ट आहे. येथे माया देवी मंदिर, अशोक स्तंभ आणि प्राचीन बौद्ध मठ पाहायला मिळतात.

पोखरा

नेपाळचे स्वर्ग म्हणून ओळखले जाणारे पोखरा तलाव, पर्वतरांग आणि हिमालयाच्या अद्भुत दृश्यांसाठी प्रसिद्ध आहे. फेवा तलाव, ताल बाराही मंदिर, शांती स्तूप, सारंगकोट व्यू पॉइंट आणि देव फॉल्स ही प्रमुख आकर्षणे आहेत.

इलाम

हिरव्या दऱ्या, धबधबे आणि मनमोहक हवामानासाठी प्रसिद्ध इलाम हे नेपाळमधील सर्वात रमणीय ठिकाणांपैकी एक आहे. येथील चहाच्या मळ्यांचे दृश्य पर्यटकांना खास अनुभव देते.

माउंट एव्हरेस्ट बेस कॅम्प

साहसी प्रवाशांसाठी माउंट एव्हरेस्ट बेस कॅम्प हा एक अविस्मरणीय अनुभव असतो. जगातील सर्वोच्च शिखराच्या पायथ्याशी जाणारा हा प्रवास जरी कठीण असला तरी तो अत्यंत रोमांचक आणि स्मरणीय ठरतो.

नगरकोट

जर तुम्हाला नेपाळमधील सर्वात सुंदर सूर्योदय आणि सूर्यास्त पाहायचा असेल, तर नगरकोट सर्वोत्तम ठिकाण आहे. येथील डोंगररांगांमधून दिसणारे दृश्य अविस्मरणीय असते.

गुडे पोखरी (रारा तलाव)

नेपाळमधील सर्वात मोठा रारा तलाव म्हणजे निसर्गप्रेमींसाठी खरा खजिना आहे. पर्वतरांगांनी वेढलेले हे ठिकाण शांत, स्वच्छ आणि लपलेल्या स्वर्गासारखे भासते.

जनकपूर

धार्मिक दृष्ट्या महत्त्वाचे जनकपूर हे माता सीतेचे जन्मस्थान मानले जाते. येथील जानकी मंदिर हजारो भाविकांना आकर्षित करते आणि तेथील धार्मिक वातावरण मन मोहवून टाकते.

