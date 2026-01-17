Tulip Flower Gardening Tips: ट्युलिप फुलवायची असेल? या काळात लावा कंद!

Monika Shinde
ट्युलिपची फुले वसंत ऋतूची निसर्गाची सुंदर भेट आहेत. योग्य वेळेत कंद लावल्यास तुम्ही बागेत रंगीबेरंगी आणि ताज्या फुलांचा अनुभव घेऊ शकता.
ट्युलिप फुलण्यासाठी हिवाळ्याच्या आधी जमिनीत कंद लावणे आवश्यक आहे. यामुळे मुळांना जरा थंडीचा अनुभव मिळतो आणि फुलांचा बहर चांगला येतो.
उत्तरेकडील प्रदेशात सप्टेंबर ते ऑक्टोबर हा सर्वोत्तम काळ आहे. दक्षिणेकडील भागात कंद उशिरा, कधी कधी डिसेंबरपर्यंतही लावता येतात.
कंद जमिनीत बसल्यानंतर थंडीच्या काळात शांतपणे ऊर्जा साठवतात. वसंत ऋतूत ती ऊर्जा हिरव्या कोंबातून फुलांमध्ये बदलते.
फुलांचा बहर जास्त काळ टिकत नाही. साधारणपणे ७ ते १४ दिवस टिकणारी ट्युलिपची फुले प्रत्येक क्षण आनंददायी बनवतात.
थंड हवामान, अंशतः सावली आणि पुरेसा पाणी यामुळे ट्युलिपची फुले जास्त काळ ताजी राहतात आणि रंग टिकतो.
ट्युलिप बहुवर्षायू असली तरी अनेक जाती काही वर्षांनंतर कमजोर होतात. त्यामुळे दरवर्षी नवीन कंद लावणे फायदेशीर ठरते.