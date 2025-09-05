उकडीचे मोदक गोड चवीसोबत आरोग्यासाठी खूपच फायदेशीर

Aarti Badade
फक्त चव नाही, आरोग्याचाही खजिना!
Ukadiche Modak health benefits
Sakal
नाश्त्यात किंवा व्यायामानंतर खाल्ल्यास शरीराला ताजेतवाने ऊर्जा मिळते.
Ukadiche Modak health benefits
Sakal
गुळामुळे शरीर डिटॉक्स होते आणि बद्धकोष्ठतेपासून आराम मिळतो.
Ukadiche Modak health benefits
Sakal
खोबरे, गूळ, सुका मेवा यामुळे शरीराला जीवनसत्त्वे आणि खनिजे मिळतात.
Ukadiche Modak health benefits
Sakal
गुळ-खोबऱ्याचे मोदक रक्तातील साखरेची पातळी संतुलित ठेवण्यास मदत करतात.
Ukadiche Modak health benefits
Sakal
आरोग्यदायी गोड पदार्थ असल्याने वजन कमी करणाऱ्यांसाठी फायदेशीर.
Ukadiche Modak health benefits
Sakal
खोबरे व खसखस त्वचेला पोषण देऊन ती उजळ आणि निरोगी ठेवतात.
Ukadiche Modak health benefits
Sakal