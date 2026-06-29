रक्त, किंकाळ्या आणि रहस्य... भारतातील 'हा' रहस्यमय किल्ला; भिंतींमधून पडतं रक्त, रात्री ऐकू येतात आवाज

Vrushal Karmarkar
भारत आपल्या रहस्यमय किल्ल्यांसाठी, प्राचीन मंदिरांसाठी आणि न सांगितलेल्या कथांसाठी जगभरात प्रसिद्ध आहे. येथे अशी अनेक ऐतिहासिक स्थळे आहेत, ज्यांच्या कथा आजही लोकांना चकित करतात.
Rohtasgarh Fort History
ESakal
असेच एक स्थळ म्हणजे बिहारच्या रोहतास जिल्ह्यात असलेला रोहतासगड किल्ला. जो भारतातील सर्वात प्राचीन आणि रहस्यमय किल्ल्यांपैकी एक मानला जातो.
Rohtasgarh Fort History
ESakal
हा किल्ला त्याच्या भव्यतेसाठी आणि इतिहासासाठी ओळखला जातो, पण त्याच्याशी निगडित भयानक कथांमुळेही तो चर्चेत असतो.
Rohtasgarh Fort History
ESakal
असे म्हटले जाते की, एकेकाळी या किल्ल्याच्या भिंतींमधून रक्त ठिबकत असे. रात्रीच्या वेळी किंकाळ्या आणि आक्रोश ऐकू येत असत. रोहतासगड किल्ल्याचा इतिहास अतिशय प्राचीन आणि मनोरंजक मानला जातो.
Rohtasgarh Fort History
ESakal
अयोध्येचे सूर्यवंशी राजा त्रिशंकू यांचा नातू आणि राजा हरिश्चंद्र यांचा मुलगा असलेल्या रोहिताश्वने त्रेता युगात हा किल्ला बांधला. म्हणूनच या किल्ल्याला रोहतासगड असे नाव पडले.
Rohtasgarh Fort History
ESakal
पर्वतांमध्ये उंच ठिकाणी बांधलेला हा भव्य किल्ला त्याच्या मजबुती आणि भव्य वास्तुकलेसाठी प्रसिद्ध आहे. बिहारच्या सोन खोऱ्याच्या सौंदर्याचे आणि सामर्थ्याचे प्रतीक मानला जातो.
Rohtasgarh Fort History
ESakal
सुमारे २,००० फूट उंचीवर वसलेल्या या किल्ल्यावरून सभोवतालच्या परिसराचे विस्मयकारक दृश्य दिसते. किल्ल्याच्या आत अनेक प्राचीन दरवाजे, मंदिरे, राजवाडे आणि ऐतिहासिक वास्तू आहेत.
Rohtasgarh Fort History
ESakal
जे पर्यटकांना आकर्षित करतात. कैमूर टेकड्यांमध्ये उगम पावणारे आणि सोन नदीला मिळणारे धबधबे देखील प्रसिद्ध आहेत. इतिहासकारांच्या मते, रोहतासगड किल्ल्यावर दीर्घकाळ हिंदू शासकांचे राज्य होते.
Rohtasgarh Fort History
ESakal
१६ व्या शतकात मुघलांनी तो ताब्यात घेतला आणि अनेक वर्षे राज्य केले. १८५७ च्या स्वातंत्र्ययुद्धादरम्यान, बाबू कुंवर सिंग यांचा भाऊ अमर सिंग याने याच किल्ल्यावरून ब्रिटिशांविरुद्ध बंडाचे नेतृत्व केले होते.
Rohtasgarh Fort History
ESakal
त्यामुळे, भारतीय इतिहासात या किल्ल्याला एक महत्त्वपूर्ण स्थान आहे. रोहतासगड किल्ल्याशी संबंधित सर्वात रहस्यमय गोष्टींपैकी एक म्हणजे त्याच्या भिंतींमधून रक्त ठिबकण्याची कहाणी.
Rohtasgarh Fort History
ESakal
स्थानिकांच्या मते, अनेक वर्षांपूर्वी किल्ल्याच्या दगडी भिंतींमधून एक लाल द्रव पाझरत असे, ज्याला लोक रक्त मानत होते. सुमारे २०० वर्षांपूर्वी, फ्रेंच इतिहासकार बुकानन यांनी त्यांच्या भेटीदरम्यान या घटनेची नोंद केली.
Rohtasgarh Fort History
ESakal
त्यांनी लिहिले की किल्ल्याच्या भिंतींमधून रक्तासारखा पदार्थ पाझरताना दिसत होता. स्थानिकांचा दावा आहे की रात्रीच्या वेळी किल्ल्यातून रडण्याचे आणि किंचाळण्याचे आवाज ऐकू येत असत.
Rohtasgarh Fort History
ESakal
यामुळेच बऱ्याच काळापासून लोक अंधार पडल्यानंतर किल्ल्याजवळ जाण्यास घाबरत होते. जरी याला कोणताही वैज्ञानिक दुजोरा मिळालेला नसला तरी ही कहाणी आजही लोकांमध्ये गूढ आणि भीतीचा विषय बनून राहिली आहे.
Rohtasgarh Fort History
ESakal