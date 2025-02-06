Rose Day 2026: दरवर्षीसारखाच नाही! ‘या’ हटके पद्धतीने 'रोझ डे' करा साजरा

Puja Bonkile

व्हॅलेंटाईन डे

दरवर्षी १४ फेब्रुवारीला व्हॅलेंटाईन डे साजरा केला जातो. 

व्हॅलेंटाईन वीक

व्हॅलेंटाईन वीकची सुरूवात रोझ डे होते.

रोझ डे

रोझ डे जोडीदारासोबत खास पद्धतीने साजरा करायचा असेल तर पुढील टिप्स फॉलो करू शकता.

फिरायला जावे

जर तुम्ही शहराबाहेर जाऊ शकत नसाल, तर तुम्ही तुमच्या जोडीदारासोबत तुमच्या घराजवळ कुठेतरी जाण्याचा प्लॅन करू शकता.

सोबत नाश्ता करा

संपूर्ण दिवस एकत्र घालवण्यासाठी तुम्ही तुमच्या जोडीदारासोबत नाश्त्याने दिवसाची सुरुवात करू शकता.

बाहेर जा किंवा घरीच बनवा

तुमच्या शहरातील एखाद्या चांगल्या ठिकाणी तुमच्या जोडीदारासोबत नाश्ता करा.

चित्रपटाची तिकिटे बुक

यानंतर तुम्ही चित्रपटाची तिकिटे बुक करू शकता.

लाँग ड्राइव्हला

थिएटरमध्ये तुमच्या जोडीदारासोबत वेळ घालवल्यानंतर, तुम्ही लाँग ड्राइव्हला जाऊ शकता.

