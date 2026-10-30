हेलिकॉप्टर दुर्घटनांचा धडकी भरवणारा इतिहास!

Ashok Jawale
बद्रीनाथहून परतणारे हेलिकॉप्टर जोशीमठजवळ कोसळले. या दुर्घटनेत पायलटसह सहा जणांचा मृत्यू झाला.
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हेलिकॉप्टर बद्रीनाथहून डेहराडूनला जात होते. जोशीमठ खोऱ्यात संपर्क आणि ट्रॅकिंग सिग्नल बंद झाला.
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हेलिकॉप्टर अपघातात पायलटसह सहा जणांचा मृत्यू झाला.
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डोंगराळ भागात कमी दृश्यमानता, ढग, पाऊस आणि हिमवृष्टी यामुळे अचडणी येतात.
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बद्रीनाथ, केदारनाथसारख्या तीर्थक्षेत्रांमध्ये भाविकांच्या वाहतुकीसाठी हेलिकॉप्टर सेवेचा मोठा वापर.
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ऑक्टोबर २०२२ मध्ये केदारनाथ परिसरात हेलिकॉप्टर कोसळले होते. त्यात ७ जणांचा मृत्यू झाला होता.
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मे २०२५ मध्ये उत्तरकाशी परिसरात हेलिकॉप्टर दुर्घटना झाली होती. त्यात ६ जणांचा मृत्यू झाला.
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२०१६ ते २०२६ या कालावधीत उत्तराखंडमध्ये किमान १२ हेलिकॉप्टर दुर्घटना घडल्या.
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हवामानाचा अचूक अंदाज, प्रतिकूल परिस्थितीत उड्डाणांवर नियंत्रण, वैमानिकांचे विशेष प्रशिक्षण आणि कडक सुरक्षा नियम महत्त्वाचे ठरतात.
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