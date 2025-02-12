Kiss Day 2026: फक्त प्रेमच नाही! किस केल्याने शरीराला होतात ‘हे’ आश्चर्यकारक फायदे

Puja Bonkile

किस डे

दरवर्षी 13 फेब्रुवारीला किस डे साजरा केला जातो.

व्हॅलेंटाईन डे

व्हॅलेंटाईन डे च्या एक दिवस आधी हा डे साजरा केला जातो.

आरोग्यदायी फायदे

पण तुम्हाला माहीती आहे का की किसिंगचे आरोग्यदायी फायदे काय आहे.

तणाव दूर

किस केल्याने नैराश्य आणि तणाव कमी होतो.

हाय बीपी

किस केल्याने उच्च रक्तदाबाचा त्रास कमी होतो.

कोलेस्टरॉलची पातळी

कोलेस्टरॉलची पातळी कमी होऊ शकते.

स्नायू सक्रिय

किस केल्याने चेहऱ्याचे स्नायू सक्रिय होतात.

