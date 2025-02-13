Valentine's Day 2026: व्हॅलेंटाईन डेनिमित्त अजूनही 'या गिफ्टस्'चा आहे बोलबाला, तुम्हीही ट्राय करा

Puja Bonkile
दरवर्षी १४ फेब्रुवारीला व्हॅलेंटाईन डे साजरा केला जातो.
Valentine Day 2026
पण व्हॅलेंटाईन वीक ७ फेब्रुवारीपासून सुरू होतो. हा पुर्ण आठवडा कपल्ससाठी खुप खास असतो.
Valentine Day 2026
या दिवसाला खास बनवण्यासाठी कपल्स एकमेकांना भेट देतात आणि प्रेम व्यक्त करतात. पण या दिवसाला सर्वाधिक कोणते गिफ्ट दिले जातात हे जाणून घेऊया.
Valentine Day 2026
व्हॅलेंटाईन डे ला अनेक लोक जोडीदाराला दागिने गिफ्ट करतात.
Valentine Day 2026
व्हॅलेंटाई डे ला सर्वाधिक चॉकलेट गिफ्ट म्हणून दिले जाते.
तसेच व्हॅलेंटाई डे ला सर्वाधिक लाल गुलाब गिफ्ट म्हणून दिले जाते.
Valentine Day 2026
व्हॅलेंटाई डे ला अनेक लोक सरप्राईज रोमँटिक डिनर प्लॅन करतात.
Valentine Day 2026
व्हॅलेंटाई डे ला अनेक कपल्स लाँग ड्राईव्हला जाणे पसंद करतात.
Valentine Day 2026