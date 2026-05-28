आजच्या पिढीसाठी गेमचेंजर आहेत सावरकरांचे 'हे' ७ विचार!

Anushka Tapshalkar
आज २८ मे हा दिवस Vinayak Damodar Savarkar यांच्या जयंतीनिमित्त साजरा केला जातो. भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्यातील त्यांचे योगदान, लेखन आणि विचारधारा यांना आदराने स्मरण करण्याचा हा दिवस आहे.
सावरकरांचे विचार आजही तरुण पिढीसाठी प्रचंड प्रेरणादायी आहेत. त्यांच्या उद्धरणांमधून धैर्य, देशभक्ती, शिक्षण आणि नेतृत्व यांची शिकवण मिळते.
त्यांच्या मते स्वातंत्र्य कधीही दिले जात नाही, ते संघर्ष करून मिळवावे लागते—हा विचार आजही तितकाच प्रभावी आहे.
भीतीवर मात करून पुढे जाणारेच इतिहास घडवतात, हा संदेश त्यांच्या अनेक विचारांमध्ये ठळकपणे दिसतो.
भारतभूमी, तिचा इतिहास आणि तिचे वीर यांचा अभिमान बाळगणे हीच खरी प्रेरणा आहे, असे त्यांचे मत होते.
जात आणि धर्माच्या भेदांपलीकडे जाऊन समाजाने एकत्र यावे, तरच खऱ्या अर्थाने प्रगती शक्य आहे, असे त्यांनी सांगितले.
ज्ञान आणि शिक्षण हे स्वातंत्र्यलढ्यातील सर्वात प्रभावी शस्त्र आहे, हा त्यांचा ठाम विश्वास होता.
खरे नेतृत्व शब्दांनी नव्हे तर कृतीने सिद्ध होते—नेता तोच जो स्वतः उदाहरण घालून देतो.
देशाच्या इतिहासाचा आणि बलिदानांचा आदर ठेवणारा समाजच पुढे जाऊ शकतो, हा विचार त्यांच्या संपूर्ण तत्त्वज्ञानाचा गाभा होता.
