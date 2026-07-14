अंड्यांपेक्षा जास्त प्रोटीन देतात 'हे' ५ जबरदस्त शाकाहारी पदार्थ, आहारात आजच करा समावेश

Yashwant Kshirsagar

प्रोटीनचा जलद स्त्रोत

सकाळी किंवा दिवसाच्या कोणत्याही वेळी अंडी खाणे हा प्रथिनांचा (प्रोटीनचा) सर्वात सोपा आणि जलद स्रोत आहे. पण जर तुम्ही रोज अंडी खाऊन कंटाळला असाल, तर तुम्ही या शाकाहारी पर्यायांचा विचार करु शकता.

Vegetarian Protein Foods

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शाकाहारी पदार्थ

खरं तर या पदार्थांमध्ये अंड्यांपेक्षा जास्त प्रथिने असतात; ते तुम्हाला दीर्घकाळ टिकणारी ऊर्जा देतात आणि तुमचे पोट बराच वेळ भरलेले ठेवतात. इतकेच नाही तर, ते तुमच्या आहारात विविधता आणि चवही वाढवतात.

Vegetarian Protein Foods

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पनीर

पनीरमध्ये प्रति १०० ग्रॅम सुमारे १३ ग्रॅम प्रथिने असतात. याव्यतिरिक्त, हे कमी कॅलरी असलेले आणि पोषक तत्वांनी समृद्ध असे अन्न आहे, जे पचायलाही हलके असते. ते दिवसाच्या कोणत्याही वेळी, सकाळी किंवा संध्याकाळचा नाश्ता म्हणून खाल्ले जाऊ शकते.

Vegetarian Protein Foods

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शेंगदाणे

शेंगदाण्यांत प्रति १०० ग्रॅम २५ ग्रॅम प्रथिने असतात, जे प्रथिनांनी समृद्ध असलेल्या अनेक मांसाहारी पदार्थांपेक्षाही जास्त आहेत. यात फायबरचे प्रमाणही जास्त असते आणि हृदयासाठी फायदेशीर फॅट्स (चरबी) असतात. शेंगदाणे तुम्ही असेच खाऊ शकता.

Vegetarian Protein Foods

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पार्मेझान (Parmesan)

पार्मेझान हा सहज उपलब्ध होणारा, आरोग्यदायी आणि चविष्ट असा चीजचा प्रकार आहे, जो प्रथिने आणि कॅल्शियमने भरपूर आहे. यात अनेक पोषक गुणधर्म आहेत; विशेषतः यात 'लायसिन' (lysine) नावाचे अमिनो ॲसिड असते, जे स्नायूंच्या दुरुस्तीसाठी ओळखले जाते.

Vegetarian Protein Foods

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सोयाबीन

यात फायबर, लोह, कॅल्शियम आणि आवश्यक अमिनो ॲसिड्स यांसारखी पोषक तत्वे असतात. प्रति १०० ग्रॅम ३६ ग्रॅम प्रथिने असल्याने, 'व्हिगन' (पूर्णपणे वनस्पती-आधारित आहार घेणारे) आणि शाकाहारी लोकांसाठी प्रथिनांचा हा एक उत्तम स्रोत आहे.

Vegetarian Protein Foods

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टेम्पेह (Tempeh)

सोयाबीनपासून बनवलेल्या 'टेम्पेह'ची सर कशालाच नाही; यात दर १०० ग्रॅममागे १९ ते २१ ग्रॅम प्रथिने (प्रोटीन) असतात. यात प्रोबायोटिक्स आणि खनिजे भरपूर प्रमाणात असतात, जी आरोग्यासाठी फायदेशीर ठरतात.

Vegetarian Protein Foods

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Moringa Leaves Benefits

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