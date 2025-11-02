ज्योतिषशास्त्रानुसार शुक्राच्या गोचरानं खुलणार नशिब! या राशींवर संपत्तीचा वर्षाव

Aarti Badade
शुक्र ग्रह हा ज्योतिषशास्त्रानुसार धन, वैभव, सौंदर्य, प्रेम आणि भौतिक सुखाचा अधिपती मानला जातो.
नोव्हेंबर २०२५ च्या सुरुवातीला शुक्र ग्रहाने आपल्या स्वराशी 'तूळ' राशीत प्रवेश केला असून, तो २५ नोव्हेंबरपर्यंत याच राशीत भ्रमण करणार आहे.
मिथुन राशीच्या जातकांना अडकलेले पैसे परत मिळतील, नोकरी-व्यवसायात प्रगती होईल आणि नवीन वाहन किंवा प्रॉपर्टी खरेदीचे योग आहेत.
कन्या राशीसाठी हा काळ इच्छा पूर्तीचा आणि आत्मविश्वास वाढवणारा असून, वैवाहिक जीवनात समाधान मिळेल आणि संपत्तीत वाढ होईल.
धनु राशीच्या व्यक्तींना भाग्यवृद्धीचे संकेत मिळतील, नवे उत्पन्न स्रोत निर्माण होतील आणि समाजात मान-सन्मान वाढेल.
मकर राशीसाठी शुक्राचा प्रभाव सकारात्मक बदल आणि यशाचे दार उघडणारा असून, प्रमोशन आणि स्पर्धा परीक्षेत यश मिळेल.
या चारही राशींसाठी आर्थिक लाभ, नवी संधी आणि कौटुंबिक सुखाचा आशीर्वाद देणारा हा काळ अत्यंत लाभदायी ठरणार आहे.
Daily Horoscope
