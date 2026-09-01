विद्यानंद बापट यांचं शिक्षण किती, कुठं शिकले?

Sandip Kapde

परिचय

विद्यानंद बापट हे पुण्यातील नारायण पेठ परिसरात राहणारे सामान्य नागरिक असून, ध्वनी प्रदूषणाविरोधातील भूमिकेमुळे सध्या चर्चेत आहेत.

Vidyanand Bapat, a Pune resident who has raised concerns over noise pollution caused by DJs and loudspeakers

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esakal

वय

बापट यांचे वय सुमारे ३७ वर्षे असल्याची माहिती समोर आली आहे.

Vidyanand Bapat, a Pune resident who has raised concerns over noise pollution caused by DJs and loudspeakers

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esakal

मूळगाव

ते मूळचे रत्नागिरीचे असून, गेल्या सुमारे आठ वर्षांपासून पुण्यात वास्तव्यास आहेत.

Vidyanand Bapat, a Pune resident who has raised concerns over noise pollution caused by DJs and loudspeakers

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esakal

कुटुंब

त्यांचे कुटुंबीय अद्याप रत्नागिरीतच राहत असल्याचे सांगितले जाते.

Vidyanand Bapat, a Pune resident who has raised concerns over noise pollution caused by DJs and loudspeakers

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esakal

भूमिका

गणेशोत्सवातील डीजे आणि लाउडस्पीकरच्या मोठ्या आवाजाविरोधात त्यांनी ठाम भूमिका घेतली आहे.

Vidyanand Bapat, a Pune resident who has raised concerns over noise pollution caused by DJs and loudspeakers

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esakal

मागणी

पुणे महानगरपालिकेच्या बैठकीत त्यांनी डीजे आणि उच्च डेसिबलच्या आवाजावर बंदी घालण्याची मागणी केली.

Vidyanand Bapat, a Pune resident who has raised concerns over noise pollution caused by DJs and loudspeakers

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esakal

कारण

वर्क फ्रॉम होम करत असल्याने परिसरातील मोठ्या आवाजाचा त्यांना अधिक त्रास होतो, त्यामुळे त्यांनी आवाजाविरोधात भूमिका घेतली.

Vidyanand Bapat, a Pune resident who has raised concerns over noise pollution caused by DJs and loudspeakers

|

esakal

विचार

ते सण किंवा धर्मस्वातंत्र्याच्या विरोधात नसून, सार्वजनिक ठिकाणी होणाऱ्या अतिआवाजाला विरोध असल्याचे स्पष्ट करतात.

Vidyanand Bapat, a Pune resident who has raised concerns over noise pollution caused by DJs and loudspeakers

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esakal

सहभाग

बापट पुरोगामी विचारांच्या विविध उपक्रमांमध्ये सहभागी होत असून, अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे सक्रिय सदस्य असल्याचेही नमूद केले जाते.

Vidyanand Bapat, a Pune resident who has raised concerns over noise pollution caused by DJs and loudspeakers

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esakal

व्यक्तिमत्त्व

राजकारणाशी थेट संबंध नसलेले बापट स्वतःला सामान्य नागरिक मानतात आणि नागरिकांच्या समस्यांसाठी आवाज उठवत आहेत.

Vidyanand Bapat, a Pune resident who has raised concerns over noise pollution caused by DJs and loudspeakers

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esakal

शिक्षण

त्यांनी मुंबई विद्यापीठातून वाणिज्य शाखेची पदवी घेतली आहे.

Vidyanand Bapat, a Pune resident who has raised concerns over noise pollution caused by DJs and loudspeakers

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esakal

नोकरी

विद्यानंद बापट बीपीओ क्षेत्रात कार्यरत असून, त्यांच्या कामाचा मोठा भाग वर्क फ्रॉम होम पद्धतीने चालतो.

Vidyanand Bapat, a Pune resident who has raised concerns over noise pollution caused by DJs and loudspeakers

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esakal

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How did the passenger bus pmpml start after Tanga in Pune- | esakal
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