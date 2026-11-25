Vinayan
सोशल मीडियावर आपण सगळ्यांनीच या खळखळून हसणाऱ्या मुलाचा मीम अनेकदा वापरला आहे; पण या हसण्यामागे लपलेली गोष्ट तुम्हाला भावूक करेल.
Laughing Boy Arun Kumar
Sakal
या व्हायरल 'लाफिंग बॉय'चे नाव अरुण कुमार असून घरच्या परिस्थितीमुळे त्याला चौथीतच शाळा सोडावी लागली; पोटापाण्यासाठी त्याने ट्रक क्लीनर म्हणून काम सुरू केले.
Laughing Boy Arun Kumar
Sakal
चहा पिताना एका ट्रक ड्रायव्हरने अरुणचा खळखळून हसतानाचा व्हिडिओ काढून सोशल मीडियावर टाकला आणि सकाळ होईपर्यंत तो इंटरनेटवर तुफान व्हायरल झाला.
Laughing Boy Arun Kumar
Sakal
अरुणवर असंख्य मीम्स तयार झाले, लोक ते वापरू लागले; पण हे सगळे त्याला वाचताच येत नव्हते, कारण चौथीनंतर त्याचे शिक्षणच झाले नव्हते.
Laughing Boy Arun Kumar
Sakal
व्हायरल झाल्यानंतर खरा टर्निंग पॉइंट आला; ज्या ट्रक ड्रायव्हरने कामाला ठेवले होते, त्याच नेहरूने अरुणला शिकवण्याचा विडा उचलला.
Laughing Boy Arun Kumar
sakal
नेहरूने स्वतःच्या खिशातून पुस्तके आणि परीक्षेची फी भरून अरुणला दहावीची तयारी करून घेतली; गाडी चालवण्याच्या मधल्या वेळेत आणि झोपेचा वेळ बाजूला सारून त्याला वाचायला-लिहायला शिकवले.
Laughing Boy Arun Kumar
Sakal
अरुणनेही रात्रंदिवस मेहनत घेतली आणि दहावीची परीक्षा पास झाली; लाखो मीम्सपेक्षा 'पास' झालेला निकाल हीच त्याच्यासाठी सर्वात मोठी गोष्ट ठरली.
Laughing Boy Arun Kumar
Sakal
नशीब फक्त दार उघडते, पण पुढे जायला कष्ट आणि जिद्द लागते. मीममधून सुरू झालेला अरुणचा हा प्रवास अनेकांसाठी प्रेरणादायी आहे; तुमचे मत खाली नक्की कळवा!
Laughing Boy Arun Kumar
Sakal
Chaos Party
Sakal