किंग कोहलीची ऑरेंज कॅप पटकावत पुन्हा नव्या विक्रमाला गवसणी

आयपीएल 2024 स्पर्धेचा अंतिम सामना कोलकाताने 8 विकेट्सने विजय जिंकला, यानंतर या हंगामात सर्वाधिक धावा करणारा खेळाडू म्हणून विराट कोहलीच्या नावावरही शिक्कामोर्तब झाले.

Virat Kohli Record IPL 2024 first indian to win orange cap twice in Marathi