अश्वगंधा घेत आहात? ही लक्षणे दिसल्यास लगेच थांबा!

Aarti Badade
अश्वगंधा ही एक आयुर्वेदिक औषधी वनस्पती आहे. ती तणाव कमी करण्यासाठी, ऊर्जा वाढवण्यासाठी आणि झोप सुधारण्यासाठी फायदेशीर ठरते.
Warning Signs to Stop Taking Ashwagandha
Sakal
अश्वगंधा सर्वांसाठी उपयुक्त नसते. काही लोकांना ती घेतल्यानंतर चिंता, अस्वस्थता, चिडचिड किंवा निद्रानाश जाणवू शकतो.
Warning Signs to Stop Taking Ashwagandha
Sakal
अश्वगंधेचा जास्त डोस घेतल्यास दुष्परिणाम होण्याची शक्यता वाढते. जलद चयापचय क्रिया किंवा आधीच तणावात असलेल्या लोकांना याचा जास्त त्रास होऊ शकतो.
Warning Signs to Stop Taking Ashwagandha
Sakal
थायरॉईडच्या समस्या, निद्रानाश किंवा मानसिक आरोग्याच्या समस्या असलेल्या लोकांनी सावध राहावे. अश्वगंधा काही औषधांशी (उदा. अँटीडिप्रेसेंट्स, झोपेच्या गोळ्या, थायरॉईडची औषधे) प्रतिक्रिया देऊ शकते.
Warning Signs to Stop Taking Ashwagandha
Sakal
जर तुम्हाला अश्वगंधा घेतल्यानंतर तणाव किंवा चिंता वाढल्यासारखे वाटले, तर ती लगेच घेणे थांबवा.
Warning Signs to Stop Taking Ashwagandha
Sakal
अश्वगंधा घेणे थांबवण्यापूर्वी नेहमीच तुमच्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या. ते तुमच्यासाठी योग्य डोस किंवा सुरक्षित पर्याय सुचवू शकतात.
Warning Signs to Stop Taking Ashwagandha
Sakal
डॉक्टर तुमच्या समस्येचे मूळ कारण ओळखू शकतात आणि योग्य उपाययोजना सुचवू शकतात, जेणेकरून तुम्हाला फायदा मिळेल आणि कोणताही त्रास होणार नाही.
Warning Signs to Stop Taking Ashwagandha
Sakal
Best fruits for a Healthy Liver & Detox
Sakal