मृत समुद्री जीव की अजून काही? पूजेत वापरला जाणारा शंख नेमका काय असतो? जाणून घ्या रहस्य...

Vrushal Karmarkar

शंख

आपण घरे सजवण्यासाठी किंवा धार्मिक विधींमध्ये जे शंख वाजवतो, ते एकेकाळी जिवंत सागरी जीवांचे बाह्य कवच होते. शंख हे खरे तर एका समुद्री गोगलगायीचे बाह्य कवच आहे.

Before Bringing a Conch Home, Know Its Fascinating Story

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ESakal

गॅस्ट्रोपोडा

हा जीव गॅस्ट्रोपोडा गणात मोडतो. समुद्राच्या उष्ण पाण्यात राहतो. जेव्हा हा जीव जिवंत असतो, तेव्हा त्याचे मऊ शरीर कवचाच्या आत पूर्णपणे संरक्षित असते.

Before Bringing a Conch Home, Know Its Fascinating Story

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ESakal

कठीण कवच

बाहेरून आपल्याला फक्त त्याचे कठीण कवच दिसते. हे कवच कालांतराने मोठे होते आणि त्या जीवाचे सागरी भक्षकांपासून संरक्षण करते.

Before Bringing a Conch Home, Know Its Fascinating Story

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ESakal

मांसल

जर तुम्ही कधी जिवंत शंख पाहिला असेल, तर तुम्हाला त्याच्या तोंडातून बाहेर आलेला एक मऊ, मांसल भाग दिसेल. याच भागामुळे त्याला समुद्रातील वाळू आणि खडकांवरून हळूहळू पुढे सरकण्यास मदत होते.

Before Bringing a Conch Home, Know Its Fascinating Story

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ESakal

धोका

जेव्हा त्याला धोका जाणवतो, तेव्हा तो आपले संपूर्ण शरीर पटकन शंखाच्या आत ओढून घेतो. याचा अर्थ असा की, पूजेमध्ये वापरला जाणारा शंख एकेकाळी एका जिवंत सागरी जीवाचा कठीण बाह्य भाग होता.

Before Bringing a Conch Home, Know Its Fascinating Story

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ESakal

प्रजाती

त्या जीवाच्या मृत्यूनंतर, त्याचे कवच समुद्रातच राहते, जे नंतर लोक गोळा करतात. जगात शंखाच्या अनेक प्रजाती आहेत. यापैकी सर्वात प्रसिद्ध म्हणजे क्वीन कॉंच.

Before Bringing a Conch Home, Know Its Fascinating Story

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ESakal

आकर्षक

तो फ्लोरिडा, बहामास, बर्मुडा आणि कॅरिबियन समुद्रापासून ब्राझीलपर्यंतच्या सागरी प्रदेशात आढळतो. त्याचे कवच बरेच मोठे आणि आकर्षक असते.

Before Bringing a Conch Home, Know Its Fascinating Story

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ESakal

तोंड

त्याच्या कवचाचे तोंड गुलाबी रंगाचे असते. त्याची लांबी सुमारे ३० सेंटीमीटरपर्यंत पोहोचू शकते. शंखाच्या काही प्रजातींच्या कडांवर काट्यांसारखे उंचवटे असतात, ज्यांना स्पायडर कॉंच म्हणतात.

Before Bringing a Conch Home, Know Its Fascinating Story

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ESakal

शंखाचे मांस

शंख खरंच खाण्यायोग्य असतात का? होय, कॅरिबियनमध्ये शंखाचे मांस एक अत्यंत चविष्ट खाद्यपदार्थ मानला जातो. तिथून हे मांस अमेरिका, युरोप आणि दक्षिण अमेरिकेत निर्यात केले जाते.

Before Bringing a Conch Home, Know Its Fascinating Story

|

ESakal