शिवरायांच्या काळात कॉफी होती? इतिहास काय सांगतो?

Sandip Kapde
शिवाजी महाराज आणि कुतुबशाह यांची भेट एका डच व्यक्तीने खिडकीतून पाहिल्याचे त्याने लिहून ठेवले.
डच प्रवाशाने हा अनुभव प्रत्यक्ष पाहिल्याचा दावा केला असून त्यामुळे घटनांची विश्वसनीयता वाढते.
शिवाजी महाराज १६७६ साली १२००० पायदळ आणि २४००० घोडदळासह हैदराबादजवळ पोहोचले होते.
शिवाजी महाराजांच्या आगमनामुळे हैदराबाद शहरात आणि डच वखारीत भीतीचं वातावरण निर्माण झालं.
डच ईस्ट इंडिया कंपनीची वखार आणि माल धोक्यात आल्याची चिंता डच प्रतिनिधींना होती.
हेर हार्टसिन्क यांचे प्रतिनिधी यान व्हान न्येनदाल यांनी शिवाजी महाराजांची भेट घेतली.
शिवाजी महाराजांनी भेटीच्या वेळी भेटवस्तू अत्यंत नम्रतेने स्वीकारल्या.
डच प्रतिनिधींना तंबूमध्ये कॉफी दिली गेली, हे त्या काळासाठी अनपेक्षित होतं.
शिवाजी महाराजांनी पाहुण्यांच्या गळ्यात हार घातले आणि मानाची वस्त्रे दिली.
शिवाजी महाराजांनी डच प्रतिनिधींना वखारीसाठी कोणताही धोका नाही असे सांगितले.
या भेटीतून शिवाजी महाराजांचा दयाळू आणि सौजन्यशील स्वभाव स्पष्ट होतो.
ही घटना १० वर्षांनी लिहिल्यामुळे तिच्या अचूकतेबाबत थोडा संशय राहतो.
परंतु तरी देखील या प्रसंगात शिवाजी महाराजांकडून डचांना कॉफी देण्यात आली हा उल्लेख निश्चितपणे अप्रूप निर्माण करणारा आहे
कॉफीचा उल्लेख ‘कहावा’ म्हणून मआसिर ए आलमगिरी या ग्रंथात सापडतो.
हा वृत्तांत "English Records on Shivaji" या पुस्तकातही नमूद आहे.
रॉबर्ट ऑर्म याचे हे मूळ हस्तलिखित ब्रिटिश लायब्ररीत आजही उपलब्ध आहे.