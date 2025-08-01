शिवरायांच्या काळात कॉफी होती? इतिहास काय सांगतो?

Sandip Kapde

भेट

शिवाजी महाराज आणि कुतुबशाह यांची भेट एका डच व्यक्तीने खिडकीतून पाहिल्याचे त्याने लिहून ठेवले.

shivaji maharaj | esakal

साक्ष

डच प्रवाशाने हा अनुभव प्रत्यक्ष पाहिल्याचा दावा केला असून त्यामुळे घटनांची विश्वसनीयता वाढते.

shivaji maharaj | esakal

आगमन

शिवाजी महाराज १६७६ साली १२००० पायदळ आणि २४००० घोडदळासह हैदराबादजवळ पोहोचले होते.

shivaji maharaj | esakal

भीती

शिवाजी महाराजांच्या आगमनामुळे हैदराबाद शहरात आणि डच वखारीत भीतीचं वातावरण निर्माण झालं.

shivaji maharaj | esakal

वखार

डच ईस्ट इंडिया कंपनीची वखार आणि माल धोक्यात आल्याची चिंता डच प्रतिनिधींना होती.

shivaji maharaj | esakal

मध्यस्थ

हेर हार्टसिन्क यांचे प्रतिनिधी यान व्हान न्येनदाल यांनी शिवाजी महाराजांची भेट घेतली.

shivaji maharaj | esakal

सौजन्य

शिवाजी महाराजांनी भेटीच्या वेळी भेटवस्तू अत्यंत नम्रतेने स्वीकारल्या.

shivaji maharaj | esakal

पाहुणचार

डच प्रतिनिधींना तंबूमध्ये कॉफी दिली गेली, हे त्या काळासाठी अनपेक्षित होतं.

shivaji maharaj | esakal

सत्कार

शिवाजी महाराजांनी पाहुण्यांच्या गळ्यात हार घातले आणि मानाची वस्त्रे दिली.

shivaji maharaj | esakal

आश्वासन

शिवाजी महाराजांनी डच प्रतिनिधींना वखारीसाठी कोणताही धोका नाही असे सांगितले.

shivaji maharaj | esakal

दयाळूपणा

या भेटीतून शिवाजी महाराजांचा दयाळू आणि सौजन्यशील स्वभाव स्पष्ट होतो.

shivaji maharaj | esakal

संशय

ही घटना १० वर्षांनी लिहिल्यामुळे तिच्या अचूकतेबाबत थोडा संशय राहतो.

shivaji maharaj | esakal

कॉफी

परंतु तरी देखील या प्रसंगात शिवाजी महाराजांकडून डचांना कॉफी देण्यात आली हा उल्लेख निश्चितपणे अप्रूप निर्माण करणारा आहे

shivaji maharaj | esakal

उल्लेख

कॉफीचा उल्लेख ‘कहावा’ म्हणून मआसिर ए आलमगिरी या ग्रंथात सापडतो.

shivaji maharaj | esakal

स्रोत

हा वृत्तांत "English Records on Shivaji" या पुस्तकातही नमूद आहे.

shivaji maharaj | esakal

हस्तलिखित

रॉबर्ट ऑर्म याचे हे मूळ हस्तलिखित ब्रिटिश लायब्ररीत आजही उपलब्ध आहे.

shivaji maharaj | esakal

छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळात 'साखर' होती का?

shivaji maharaj | esakal
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