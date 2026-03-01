टॅरो कार्ड्स राशीभविष्य! 2 ते 8 मार्चमध्ये 'या' राशींचे नशीब खुलणार?

Aarti Badade

मेष राशीसाठी प्रगतीचा काळ

मेष राशीच्या व्यक्तींनी जुन्या सवयी बदलून शिस्तबद्ध दिनचर्या पाळल्यास त्यांना या आठवड्यात मानसिक शांती आणि प्रगती मिळेल.

Weekly Tarot Horoscope march predictions

|

Sakal

वृषभ आणि मिथुन राशी

वृषभ राशीने कामात संतुलन राखावे, तर मिथुन राशीने स्वतःच्या जगात न रमता नवीन येणाऱ्या संधींचा स्वीकार करणे फायदेशीर ठरेल.

Weekly Tarot Horoscope march predictions

|

Sakal

कर्क आणि सिंह राशी

कर्क राशीने भूतकाळातील विचार सोडून नवीन सुरुवात करावी, तर सिंह राशीने कामाचा ताण आणि अपयशाची भीती मनातून काढून टाकावी.

Weekly Tarot Horoscope march predictions

|

Sakal

कन्या आणि तूळ राशी

कन्या राशीने आर्थिक बाबींत स्पष्ट मर्यादा ठेवाव्यात, तर तूळ राशीला त्यांच्या करिअरमध्ये एखादे मोठे यश मिळण्याची दाट शक्यता आहे.

Weekly Tarot Horoscope march predictions

|

Sakal

वृश्चिक आणि धनु राशी

वृश्चिक राशीने भावनिक निर्णय टाळून योग्य वेळेची वाट पाहावी, तर धनु राशीने टीमवर्कमध्ये कोणतेही मोठे निर्णय घेताना काळजी घ्यावी.

Weekly Tarot Horoscope march predictions

|

Sakal

मकर आणि कुंभ राशी

मकर राशीचे मानसिक संतुलन मित्रांच्या पाठिंब्याने सुधारेल, तर कुंभ राशीने थकवा टाळण्यासाठी शिस्तबद्ध जीवनशैलीचा आधार घ्यावा.

Weekly Tarot Horoscope march predictions

|

Sakal

मीन राशी

मीन राशीच्या मनातील सर्व शंका दूर होतील, फक्त जास्त कामाचा ताण न घेता स्वतःची ऊर्जा वाचवणे या आठवड्यात महत्त्वाचे आहे.

Weekly Tarot Horoscope march predictions

| Sakal

यशस्वी व्हायचंय? चाणक्य नीती सांगते भीतीवर मात करण्याचे 4 मंत्र!

Chanakya Niti Success Formula

|

Sakal

येथे क्लिक करा