टॅरो कार्ड्स राशीभविष्य! 2 ते 8 मार्चमध्ये 'या' राशींचे नशीब खुलणार?

Aarti Badade
मेष राशीच्या व्यक्तींनी जुन्या सवयी बदलून शिस्तबद्ध दिनचर्या पाळल्यास त्यांना या आठवड्यात मानसिक शांती आणि प्रगती मिळेल.
वृषभ राशीने कामात संतुलन राखावे, तर मिथुन राशीने स्वतःच्या जगात न रमता नवीन येणाऱ्या संधींचा स्वीकार करणे फायदेशीर ठरेल.
कर्क राशीने भूतकाळातील विचार सोडून नवीन सुरुवात करावी, तर सिंह राशीने कामाचा ताण आणि अपयशाची भीती मनातून काढून टाकावी.
कन्या राशीने आर्थिक बाबींत स्पष्ट मर्यादा ठेवाव्यात, तर तूळ राशीला त्यांच्या करिअरमध्ये एखादे मोठे यश मिळण्याची दाट शक्यता आहे.
वृश्चिक राशीने भावनिक निर्णय टाळून योग्य वेळेची वाट पाहावी, तर धनु राशीने टीमवर्कमध्ये कोणतेही मोठे निर्णय घेताना काळजी घ्यावी.
मकर राशीचे मानसिक संतुलन मित्रांच्या पाठिंब्याने सुधारेल, तर कुंभ राशीने थकवा टाळण्यासाठी शिस्तबद्ध जीवनशैलीचा आधार घ्यावा.
मीन राशीच्या मनातील सर्व शंका दूर होतील, फक्त जास्त कामाचा ताण न घेता स्वतःची ऊर्जा वाचवणे या आठवड्यात महत्त्वाचे आहे.
