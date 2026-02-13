Weight Loss Tips: वजन कमी करायचे आहे? मग रोज शाकाहारी प्रोटीनउक्त आहार खा!

Monika Shinde
प्रथिन (प्रोटीन) हा एक अत्यंत महत्वाचा पोषक तत्व आहे जो ऊती तयार करण्यास आणि दुरुस्त करण्यास, स्नायूंच्या आरोग्यासाठी, तसेच रोगप्रतिकारक शक्तीसाठी आवश्यक आहे
मसूर, चणे, राजमा, पांढऱ्या डाळी यामध्ये प्रत्येक शिजवलेल्या कपमध्ये १४-१७ ग्रॅम प्रथिन असते. डाळी मधील फायबरमुळे पचन सुधारते आणि तुम्हाला लवकर भूक लागत नाही. यासोबतच हृदयाचे आरोग्यही सुधारते.
पनीर, दही आणि दुधात प्रथिनासोबत प्रोबायोटिक्सही आहेत. पचन सुधारते आणि स्नायूंचं आरोग्य टिकतं.
सोयाबीन, टोफू, टेम्पेहही प्रथिनाची सुपर सोर्स आहेत. रोजच्या जेवणात सोयीस्करपणे समाविष्ट करता येतात.
नाश्त्यासाठी उत्तम पदार्थ आहे. अर्धा कप ओट्समध्ये ५ ग्रॅम प्रथिन, फायबर आणि आवश्यक पोषक घटक असतात. ऊर्जा टिकवते आणि पचन सुधारते.
चिया, भोपळ्याची बी, बदाम, सूर्यफुलाची बी या जलद प्रथिनयुक्त स्नॅक्स आहेत. दैनंदिन पोषण वाढवतात.
क्विनोआ, अमरंथ, ब्राउन राईस यामध्ये प्रथिन आणि फायबर भरपूर आहे. हृदय आणि पचन आरोग्यासाठी फायदेशीर आहेत.
हे अल्गी सुपरफूड आहे ज्यात एक चमचा स्पिरुलिनामध्ये १६ ग्रॅम प्रथिन असते. स्मूदीमध्ये किंवा सॅलडवर टाकता येते. स्पिरुलिना शाकाहारी आहारात अतिरिक्त प्रथिन मिळविण्यासाठी उत्कृष्ट आहे
